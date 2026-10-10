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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

健康你我他／自主健康管理 別反被App綁住

聯合報／ 文／韋韋（北市文山）
手機下載各式健康App，手忙腳亂導致生活一團糟。圖／韋韋提供
手機下載各式健康App，手忙腳亂導致生活一團糟。圖／韋韋提供

AI時代來臨，為了健康管理，下載健保快易通App管理個人健康資料；喜歡走路運動，下載Fit App管理每日走路步數與卡路里消耗計算等，簡便又好用。

9月運動部推出「揮汗有禮」活動，促使我下載許多健康App，有些App還有好康，像走路可以賺錢、睡覺也可以賺錢，又因為我很淺眠，有一款App可以監測睡眠及心跳狀況。

後來發現每種App都需要管理，不知是否有人可以整合一下，太多App令人手忙腳亂、無所適從。有些需要在特定時間讀取，才能累積積分換點數或商品，為了能換更多商品，我半夜會醒來操作，出門在外也要記得登入，整天都被制約。

天下沒有白吃的午餐，這些健康App下載時需要填入許多個資，有人說是想要取得數據做大數據分析，會有個資洩漏的疑慮。

掌握健康主導權責無旁貸，健康飲食、適度運動及充足睡眠是身體健康的不二法門，雖然AI輔助可以幫我們管理健康狀態，讓我們了解自己的身體，也提醒我們注意身體的警訊，是幫助我們健康訓練的好夥伴；但不需要每種健康App都下載，應選擇適合自己的健康App以免手忙腳亂，就是邁向自主健康管理的第一步。

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