愛肝達人站／老闆用力講笑話，你怎麼都不笑？

公司聚餐，老闆興致一來，講了一個笑話。全桌立刻哄堂大笑。只有角落一位員工面無表情，低頭繼續吃飯。

旁邊的人忍不住小聲提醒：「喂！老闆講笑話，你怎麼都不笑？多少捧場一下吧！」他淡淡地說：「不用了，我明天就要離職了。」

原來，世界上有些笑，不是真的好笑；有些掌聲，也不一定代表精采。職場有假象，醫學上更多。最常見的，就是「看起來很好」。

有些人每天健走、打球、爬山，從來不胸痛，冠狀動脈卻可能早已狹窄。平常沒事，不代表血管乾乾淨淨；有些心臟病第一次發作，就是心肌梗塞，甚至猝死。身體沒有抗議，不表示真的沒有問題。

肝臟更會裝沒事。慢性B型、C型肝炎，甚至早期肝硬化、肝癌，常常沒有明顯症狀。肝臟本身不像皮膚有那麼多敏感的痛覺神經，腫瘤不大時，往往不痛不癢。有人吃得下、睡得著、精神也很好，超音波一做，才發現肝臟裡不知何時已悄悄長了腫瘤。

所以，「沒有不舒服」有時只是表面現象。就像老闆的笑話不一定真的好笑，滿桌笑聲也不一定都是真的。

血糖也是。不少糖尿病患者一開始不渴、不瘦、不暈，照樣吃香喝辣。可是高血糖已經悄悄傷害血管、腎臟、眼睛與神經。等到視力模糊、腳麻、腎功能下降，才知道這齣戲其實早已演了好多年。

癌症尤其擅長「裝沒事」。早期大腸癌可能沒有血便；早期肺癌未必咳嗽；早期腎臟癌也可能沒有血尿。有症狀固然要查，沒有症狀，也不能當作健康保證書。

反過來，有些情況看起來很嚇人，卻未必那麼嚴重。糞便變黑，可能是消化道出血，也可能只是吃了鐵劑；尿變紅，可能是血尿，也可能只是吃了紅龍果或甜菜根。腫瘤指標升高，也不等於一定罹癌，發炎、肝病或其他良性疾病，都可能讓數值出現變化。有些藥物或保健食品，也可能干擾檢驗結果。

所以醫師看病，不能只看外表，也不能只聽一句：「我很好。」血壓、血糖、膽固醇、肝功能、影像檢查，以及適合年齡與風險的癌症篩檢，都是拆穿身體假象的工具。

職場上，笑聲很大，不代表笑話真的好笑。醫療上也一樣。看起來沒事，不代表真的沒事；沒有症狀，也不代表沒有疾病。

所以，下次有人說：「我身體很好，從來沒不舒服，不必檢查啦！」醫師大概只能提醒一句：老闆講笑話，大家都笑，不一定是真心；身體不出聲，也不一定是真健康。

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