大樂透頭獎連9槓 下期獎金上看3.5億元

2026年6月底，我國政府已開放符合特定永久居留、居住年限及失能等條件的外國專業人才與眷屬申請長照服務，但長年在台生活、尚未取得國籍的婚姻移民，仍未因此全面取得同等資格。南洋姐妹會昨舉辦首本由移民女性集體創作的繪本「島上沒有布」，以繪本形式倡議「長照平權」，盼讓更多人看見，移民不只是需要被理解、被幫助的對象，更是主動發聲、參與公共討論的社會成員。

2026-10-09 17:17