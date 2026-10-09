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大樂透頭獎連9槓 下期獎金上看3.5億元

中央社／ 台北9日電

大樂透第115095期今晚開獎。中獎號碼為11、34、03、09、41、25，特別27號；派彩結果，頭獎槓龜，連9槓，下期（13日）預估銷售新台幣1.7至1.9億元，頭獎累積金額預估上看3.5億元。

大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出10組，總中獎注數為12注，其中8組為單注中獎，2組為2注均分；本期5千元獎項開出666注。

活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為40組，剩餘30組，累積開出5000元獎項注數為4305注，剩餘1695注，次期（13日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。

貳獎2注中獎，獎金123萬824元。

中秋加碼獎：13、09、42、31、18、29、38、28。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

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大樂透第115095期開獎

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