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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

第36屆醫奉個人獎／江紘宇循著父親指引的山路 把偏鄉醫療跑成馬拉松

聯合報／ 記者劉星君／專訪 訪查員／王貴湄
江紘宇在春日鄉春天牙科醫療站固定巡迴看診。記者劉星君／攝影
江紘宇在春日鄉春天牙科醫療站固定巡迴看診。記者劉星君／攝影

每周二、四，67歲的屏東牙醫師江紘宇會暫別市區診所，開車前進偏鄉、原民部落，這條路他從1998年走到現在，28年未曾間斷。早年在偏鄉國小幫學童看牙，沒有牙科診療椅，他就將課桌椅拼成臨時診療台，帶著看牙器械，借窗外的陽光照明看診。他深知無牙醫鄉的困境，參與起草「無牙醫鄉試辦計畫」，逐步將這份堅持制度化，建立巡迴醫療站。

獲得醫療奉獻獎，江紘宇仍保持平常心，只笑著說，「熱心可能只有一時，要做得久，還要有樂趣。」他的樂趣是在蜿蜒山路盡頭，看到孩子不再害怕張開嘴巴那一刻，也在部落長者用排灣族語喊他「阿倉醫師」的笑聲裡。江紘宇生肖屬豬，「阿倉」是排灣族語「豬」的音譯。

自願下鄉 哪裡缺牙醫他就去

江紘宇出身醫師世家，父親江清耀是屏東知名江內科醫師，曾研究台灣原住民流行病學的日本博士，他10歲時，父親告訴他，「要是可以，一定要去山上看診」，這句話一直在他的腦海中。

中山醫學大學牙醫系畢業後，江紘宇先在宜蘭羅東博愛醫院及中興紙廠等處服務，之後因家中需照顧，他返鄉回到屏東開業。1998年，屏東縣牙醫師公會籌組牙醫師山地醫療團，他成為第一批自願下鄉巡迴牙醫師之一。

屏東縣33鄉，有8個山地鄉、1個離島鄉，早年不只霧臺、牡丹、獅子等原鄉缺牙醫，連滿州、南州、崁頂等平地鄉鎮也沒有牙醫師進駐。江紘宇39歲時開始每周兩天下鄉，第一次上山是去三地門鄉衛生所，後來去三地門鄉口社國小，只要哪裡缺牙醫師巡迴醫療，他總是義不容辭前往。

江紘宇（左二）早年到霧臺鄉衛生所看診。圖／江紘宇提供
江紘宇（左二）早年到霧臺鄉衛生所看診。圖／江紘宇提供

學校看診 課桌椅拼成診療椅

當年巡迴牙科，學校沒有牙科診療椅，江紘宇說，只能用課桌椅、墊上書本，讓孩子仰躺；沒有專業照明，就帶著桌燈、頭燈、手電筒，甚至利用窗外射進來的自然光檢查。到部落看診，一些吃檳榔的部落婦女及長者，會因牙齒狀況感到不好意思，不敢張口。他特別學習排灣族語，詢問「怎麼了？」「會痛嗎？」拉近與長輩距離。

多年偏鄉服務，讓江紘宇最掛心的是在原鄉國小醫療巡迴看診時，其中一家弱勢三兄妹牙齒各有狀況，從小沒有養成正確刷牙習慣，二哥牙根磨損影響上嘴唇，連說話、吃東西都不舒服；念幼兒園小班的妹妹長期含著奶瓶入睡，形成嚴重奶瓶性齲齒。因山區巡迴站無法複雜治療，家庭無力負擔看牙費用，江紘宇尋找資源，最後安排孩子前往高雄長庚醫院接受後續療程。

江紘宇（左二）28年來每周兩次到部落偏鄉看診，跟部落長輩建立信任，是長輩口中的「阿倉醫師」。圖／江紘宇提供
江紘宇（左二）28年來每周兩次到部落偏鄉看診，跟部落長輩建立信任，是長輩口中的「阿倉醫師」。圖／江紘宇提供

串聯資源 打造偏鄉五星診所

2002年牙醫師公會全聯會提出「無牙醫鄉試辦計畫」，江紘宇參考日本的無醫鄉作法，擬定「牙醫門診醫療給付費用總額牙醫師至無牙醫鄉服務（執業及巡迴醫療）獎勵措施」。執業部分提供合理保障，鼓勵牙醫師進駐；條件不足的地區，由醫療團固定巡迴，設立巡迴點。這套制度後來成為全台偏鄉牙科服務重要基礎。

硬體同樣需要補足，江紘宇串聯民間團體力量，替偏鄉學校添置牙科診療椅及設備。2020年在春日鄉成立春天醫療站，居民形容是五星級的牙科診所，看牙便利很多。

偏鄉醫療也像一場馬拉松，要跑28年，得找到能持續前進的節奏。江紘宇說，車子開離屏東市區診所，往山裡開，心情會變好，下鄉收入雖比不上診所，得到的卻是「心靈上豐滿」，每趟都是療癒旅程。

江紘宇一直記著父親的叮嚀：走進偏鄉部落山區，他「要繼續做到不能做為止」，每周固定兩天，他仍手握方向盤，沿著山路去看那些等著他的孩子與長輩。

屏東縣牙醫師江紘宇。記者劉星君／攝影
屏東縣牙醫師江紘宇。記者劉星君／攝影

江紘宇

年齡：67歲

出生地：屏東縣

學歷：

●中山醫學大學牙醫學系

現職：

●標緻牙醫診所負責人

●春日鄉春天牙科醫療站牙科醫師

經歷：

●台灣省牙醫師公會第22屆理事

●中華民國牙醫師公會全聯會第8屆理事、醫缺召集人

●屏東縣牙醫師公會第26屆理事長

主要事蹟：

●台灣省牙醫師公會健保諮詢主任委員2000年獎章

●中華民國牙醫師公會全聯會2007年特殊貢獻獎─銀質獎

●中華民國牙醫師公會全聯會2024年特殊貢獻獎─金質獎

屏東 偏鄉 牙醫

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