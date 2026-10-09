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影／台北爵士音樂節20周年 國慶連假北流登場
台北爵士音樂節踏上20周年里程碑，今年音樂節特別以「Jazz Right」為核心精神，國慶連假間於台北流行音樂中心主舞台三日連演。活動集結國際爵士音樂家、跨國樂團與台灣優秀爵士音樂人，今晚首日壓軸是美國籍保加利亞裔吉他手 Hristo Vitchev， 攜手東歐現代爵士鋼琴三重奏 Jivko Petrov's JP3演出最新專輯作品及全新創作。台北天氣秋高氣爽，爵士樂迷擠滿戶外主舞台廣場，聽得如癡如醉。
明天將有台北出身、現居洛杉磯的爵士歌手吉他手Ponpon陳芃瑄領美國樂隊，以絕妙的即興 Scatting 帶來聽覺饗宴；最後一天演出則是邀請榮獲「BMW 世界爵士獎」首獎的Ari Hoenig 震撼登台。
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