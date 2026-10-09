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台南醫遭起底「大陸學歷洗成美國」考國考 衛福部：查證屬實恐撤銷資格

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台南醫遭起底「陸學歷洗成美國」考國考 衛福部：查證屬實恐撤銷資格

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
有網友PO文控訴醫師疑造假學歷，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部目前僅查到一名同名者在台南市執業中醫師，後續將進一步釐清相關情形。聯合報系資料照
有網友PO文控訴醫師疑造假學歷，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部目前僅查到一名同名者在台南市執業中醫師，後續將進一步釐清相關情形。聯合報系資料照

有網友PO文控訴有醫師在中國大陸讀醫學系並取得畢業證書，再將畢業證書轉換為美國學歷，回台報考醫師國考，質疑有偽造學歷之嫌。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，網路發言是否符合真實情況，需要查證，必要時將向考選部了解，依各機關職掌合作釐清，若查證涉及偽造報考文件，須由考試機關先處理報考及考試資格，若上游資格遭取消，衛福部也會據此撤銷相關醫師資格。

一名網友近日在網路發文指出，因感冒前往台南市永康區某診所就醫，事後發現看診醫師疑似持中國大陸醫學學歷，再透過轉換為美國學歷的方式，取得台灣醫師國家考試資格。該網友進一步質疑，這名醫師過去曾改名，但無論以改名前或改名後的姓名，均無法在衛福部醫事人員查詢系統查到相關執業登記資料。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，中國大陸地區的西醫、中醫及牙醫學歷均不予採認，不得直接以中國大陸醫學學歷作為在台取得醫師資格的依據。至於網友指控的個案是否涉及學歷造假或違法取得醫師資格，仍須由相關機關進一步查核。

劉玉菁說，若持國外醫學學歷報考台灣醫師國家考試，須經過學歷認定及資格審查。首先，依教育部國外學校參考名冊初步確認學校資格，再依相關規定進行實質審查，包括是否完成醫師法施行細則所規定的專業學科及臨床實習項目。

劉玉菁指出，考選部負責醫師國家考試報考資格審查，持國外學歷的應考人，須自行提出修習課程、學習時數及實習內容等資料，由考選部逐案審查，確認其醫學教育訓練內容符合國內相關規定，通過審查後才能取得應考資格，並於考試及格後取得醫師證書。

劉玉菁說，國外醫學學歷認定、醫師國考資格審查及醫師證書核發，分別涉及教育部、考選部及衛福部，各機關權責不同。衛福部主要依據考選部提供的考試及格名單核發醫師證書，至於個案究竟持何種學歷報考、學歷資料是否符合規定，相關詳細資料仍須由考選部進一步查明。

針對網友質疑該名醫師無法在醫事人員查詢系統查到執業資料，劉玉菁表示，目前透過系統查詢，僅找到一名在台南執業的同名中醫師，但尚無法確認是否為網友所指的當事人，仍須進一步釐清身分及執業資格。

劉玉菁強調，後續將由相關機關依權責查核，若涉及學歷認定或國考報考資格疑義，應由考試主管機關釐清；若有明確證據顯示當事人報考時使用偽造文書，也須交由權責機關依法處理，再依相關程序檢視是否撤銷其醫師資格。

衛福部 台南 畢業證書 醫師

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