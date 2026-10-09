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國慶日國道18路段易壅塞 高公局估國5北向恐下午塞至午夜

中央社／ 台北9日電
明天是國慶日，交通部高速公路局表示，預估明天國道交通量107百萬車公里，為平日的1.2倍，預計18路段容易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林可能從下午1時一路塞至午夜。 中央社
明天是國慶日，交通部高速公路局表示，預估明天國道交通量107百萬車公里，為平日的1.2倍，預計18路段容易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林可能從下午1時一路塞至午夜。 中央社

明天是國慶日，交通部高速公路局表示，預估明天國道交通量107百萬車公里，為平日的1.2倍，預計18路段容易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林可能從下午1時一路塞至午夜。

今年國慶連假自今天起至10月11日，國慶日為連假第2天。高公局發布新聞稿指出，今天下午全線國道大致順暢，截至下午5時，國道交通量為77.4百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，今天至下午5時共發生50件事故，其中中午12時57分於國3南向192公里處彰化系統出口處，1輛小客車及1輛小貨車發生追撞事故，而在下午3時31分於國3南向71.2公里處、下午3時44分於國1南向202.3公里處各發生小客車追撞事故，雖均在20分鐘內排除，但仍導致車輛回堵，影響整體車流。

高公局表示，明天是國慶連假第2天，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

至於明天重點壅塞路段，高公局指出，南（東）向部分，預計包括國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向方面，則有國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

根據高公局路況預報圖，國5南向南港系統至頭城預計明天清晨6時起湧現車潮，下午3時後才逐漸紓解；國1北向苗栗至湖口路段下午4時起恐出現壅塞，預計晚間9時後逐漸紓解；國5北向宜蘭至坪林則可能下午1時起車多，壅塞情形持續至午夜。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量清晨6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議凌晨5時前或下午5時後出發；至於西部國道北向用路人，南部地區可在上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。

有關明天國道相關疏導措施，高公局表示，包括凌晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國慶 國道 高公局

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