日本零食、泡麵別急著帶回台 地勤曝「4類伴手禮」恐踩檢疫紅線

出國旅遊買伴手禮，不少人會選購當地餅乾、泡麵及特色零食，但部分食品可能含有肉類或其他受檢疫管制的成分。地勤提醒，返台前應確認食品成分及入境規定，尤其肉製品、水果等4大類物品須特別留意，違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品入境，最高可處100萬元罰鍰。

臉書粉專「克米&莉雅｜最後登機廣播」近日發文表示，旅客購買伴手禮時，大多只注意口味、價格及保存期限，容易忽略包裝上的成分標示。粉專分享，曾遇過旅客返台後，才發現行李內的食品可能涉及檢疫規定，部分零食看似普通，實際上卻含有肉類、肉汁或其他動植物成分，提醒民眾購買前應先確認能否攜帶入境。

粉專也整理出4大類須留意的伴手禮，包括肉乾、肉鬆、香腸及火腿等肉製品；含有肉塊、肉汁等成分的加工食品；水果、植物及種子等可能涉及植物檢疫的產品；以及無法確認內容物或加工方式的食品。能否攜帶入境，須依產品種類、來源地及相關檢疫規定判斷，不能僅憑食品外觀或過往攜帶經驗認定可以通關。

若返台後才發現攜帶的食品可能違規，地勤建議，應主動向現場海關或檢疫人員詢問，並依指示配合處理；若在通關前發現攜帶禁止輸入的農畜產品，也可依機場現場指示使用農畜產品棄置箱。至於罰則，依農業部動植物防疫檢疫署相關規定，違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品入境，首次查獲可處20萬元罰鍰，再犯可處100萬元。實際處理及裁罰仍須依個案情況與適用規定認定，民眾出國購物前可先查詢最新入境檢疫資訊。