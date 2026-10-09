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在大陸求學畢業…台南某診所醫師涉偽造美國學歷國考 衛福部出手了

中央社／ 台北9日電
某診所醫師被網友指控在中國求學畢業，涉偽造美國學歷返台參加國考、行醫。 示意圖／AI生成
某診所醫師被網友指控在中國求學畢業，涉偽造美國學歷返台參加國考、行醫。 示意圖／AI生成

診所醫師被網友指控在中國求學畢業，涉偽造美國學歷返台參加國考、行醫。衛福部今天強調，法規明定不採認中國醫事學歷；衛福部依考選部資料進行發證，將查明實際狀況。

有網友發文指控，台南市某診所醫師，赴中國讀醫學系取得畢業證書後，疑似拿偽造的美國醫學學歷，回台報考醫師國考，如今成為內科醫師替病人看診。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪時強調，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第22條，中國地區的高等醫事學歷不予採認，包含西醫師、中醫師及牙醫師。

至於持外國學歷報考者，劉玉菁指出，則須先確認畢業學校符合教育部國外學歷採認相關規定，再進行實質審查；該學校須在教育部國外學校名冊內，從個別應完成的學科學分、實習項目到實習時數等，都必須做實質審查。

「報考時，考選部會逐一、逐案進行學歷審查，確定學習內容與國內相當，審查通過才能進行考試，考試合格才能取得專業證照。」她強調，醫師資格審查涉及教育部、考選部及衛福部的分工，衛福部依考選部提供的考試及格資料核發證書，詳細修課及實習資料則保存在考選部，各機關依職權掌握不同資料。

她表示，網路發言是否符合真實情況，需要查證，必要時將向考選部了解，依各機關職掌合作釐清，若查證涉及偽造報考文件，須由考試機關先處理報考及考試資格，若上游資格遭取消，衛福部也會據此撤銷相關醫師資格。

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