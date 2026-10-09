升旗帶傘！「6地區有雨」國慶連假天氣曝光 下周東北季風增強

氣象署表示，今晚至明晨大台北及東北部有陣雨，提醒明天國慶日前往台北市參加升旗活動的民眾攜帶雨具，白天基隆北海岸、東北部及大台北山區也有雨，14日東北季風將稍增強。

交通部中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，輕度颱風諾洛、中度颱風小熊預計將逐漸北上，對台灣沒有影響，其中，小熊有機會在今晚至明天增強至中度颱風上限，甚至強烈颱風。

今年國慶連假自今天起至10月11日，國慶日為連假第2天。氣象署表示，今晚起至明晨大台北及東北部地區有局部短暫陣雨，明天白天起基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

王品翔指出，未來這一週盛行風以東北風為主，今天及明天天氣大致類似，因今晚到明晨水氣稍微增加，提醒明天前往台北市參加升旗活動的民眾，記得攜帶雨具備用。

氣象署表示，11日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北平地、花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

氣象署指出，12日、13日基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

14日東北季風稍增強，15日稍減弱。氣象署表示，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，王品翔表示，未來一週北台灣高溫約攝氏27、28度，低溫約24、25度，北台灣、東半部涼意會稍微明顯；中南部日夜溫差大，高溫31、32度，低溫24、25度。

王品翔指出，14日東北季風再增強，北台灣高溫27度，低溫23、24度，不過這波東北季風強度較弱，影響時間也短，15日、16日各地溫度又會再回升。