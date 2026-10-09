婚姻移民遭排除 南洋姐妹會發表首本繪本「島上沒有布」倡議長照平權

2026年6月底，我國政府已開放符合特定永久居留、居住年限及失能等條件的外國專業人才與眷屬申請長照服務，但長年在台生活、尚未取得國籍的婚姻移民，仍未因此全面取得同等資格。南洋姐妹會昨舉辦首本由移民女性集體創作的繪本「島上沒有布」，以繪本形式倡議「長照平權」，盼讓更多人看見，移民不只是需要被理解、被幫助的對象，更是主動發聲、參與公共討論的社會成員。

南洋台灣姐妹會共同創辦人、政治大學社工所教授夏曉鵑表示，姐妹會發現，許多尚未取得台灣身分證的婚姻移民，即使長年在台居住、照顧家庭，當自己需要照顧時，仍可能無法使用政府的長照給付資源，「她們照顧台灣人，從小照顧到老，幾十年來一直是這個社會的照顧者，當她需要被照顧的時候，我們國家卻沒有把她放進去。」

夏曉鵑指出，「島上沒有布」創作原起，為一暗黑故事，將新移民比喻為「遭人用過就扔的破布」。南洋姐妹會理事長洪滿枝則說，這本繪本的誕生，也是一次跨國文化背景的集體創作。參與者包括來自越南、印尼、柬埔寨、緬甸、菲律賓、馬來西亞及台灣的姊妹。從故事發想到文字、圖像與情節安排，透過一次又一次討論，逐漸完成這本共同署名的作品。

來自台泰家庭的移民二代、泰語教師吳羿霆表示，自己參加了姊妹會「渡海。度老」戲劇演出，及2次的繪本培訓，她認為，繪本最有意思的地方，是每個人都能從故事中看見不同的自己。她期待未來能將這本書帶進學校與社區，讓不同家庭背景的孩子透過閱讀，理解人與人之間的差異。

迴鄉辣東南亞文化工作室共同創辦人、從馬來西亞來台25年的王麗蘭坦言，過去曾經認為自己在台灣的生命充滿創傷，但閱讀「島上沒有布」後，她開始反思，自己或許不只是受傷的布，也可能在與家人、朋友的互動中，不經意成為造成傷害的剪刀。