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近5年首見！金價翻倍但預算已編 衛福部贈百歲人瑞金鎖片縮水0.5錢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署指出，今年因金價大幅飆漲，較去年增加近1倍，今年贈與滿百歲人瑞的金鎖片，稍有縮水，從去年的2錢變為1.5錢，明年將力拼回歸2錢。聯合報系資料照
衛福部社家署指出，今年因金價大幅飆漲，較去年增加近1倍，今年贈與滿百歲人瑞的金鎖片，稍有縮水，從去年的2錢變為1.5錢，明年將力拼回歸2錢。聯合報系資料照

每年重陽節前夕，衛福部均致贈百歲人瑞純金打造的「金鎖片」，且滿百歲以後，年年皆致贈，以表達對人瑞關懷，不過，衛福部社家署指出，今年因金價大幅飆漲，較去年增加近1倍，因採購重陽金鎖片預算為前一年編列，雖已考量人瑞人數增幅，但金價走勢難以預期，故今年贈與滿百歲人瑞的金鎖片，稍有縮水，從去年的2錢變為1.5錢，明年將力拚回歸2錢，但仍須看金價而定。

衛福部社家署今年共致贈6489片金鎖片，分別發給今年剛滿百歲人瑞2490人，已逾百歲人瑞3999人，較前一年度總人數5749人增加740人，可見國內人瑞數量成長幅度不低，而今年金鎖片採購總價為9722萬1346元，花費較114年度7699萬元，增加2023萬1346元，因今年金價曾飆高至每錢1.9萬元，金鎖片採購預算一度預估破億。不過，今年滿滿歲人瑞僅獲1.5錢鎖片，為近5年首見下降。

社家署署長周道君指出，去年金價最高時為每錢1萬元，今年最高金價一度來到1.9萬元，決標時雖略有下降，但金價仍較去年高出許多，採購金鎖片經費為前一年送至立法院，雖已按照人口學推估隔年人瑞數量，但「最大變數仍是金價」，在預算固定情況下，只好略為下修贈與滿百歲人瑞金鎖片數量，明年採購預算已送立法院，將力拼回歸2錢重量，但仍需視明年金價波動而定。

衛福部 金價 人瑞 重陽節

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