【重磅快評】罰單愈開愈多、道路仍危險 別把人民當提款機

選舉在即，在大家快被政治口水淹沒之際，更該把注意力拉回民生議題。立委王世堅就持續理性問政，日前他在立法院質詢，指出政府去年一年開出1631萬張的交通罰單，平均每天開出超過4.4萬張。政府開罰單說是依法取締，但不僅讓民眾荷包大失血，引發民怨，重點是，是否換來更安全的道路，抑或用路民眾仍害怕上路？

王世堅並做了國際比較。以日本為例，日本人口是台灣的5倍，車輛數也是台灣的3.4倍，但去年日本開出的交通罰單僅493萬件，不到台灣的三分之一。反而是台灣道路上太多測速照相、科技執法，導致民眾需要不斷分心確認，無法專注在駕駛行為上，才是造成車禍的主要原因，他要求政府檢討，不要欺負小市民。

罰單狂開，到底有沒有改善交通？據交通部統計，去年全台道路交通事故死亡人數為2858人，雖比前一年減少92人，降幅約3.1％，卻遠低於違規舉發件數的增幅。罰單增加8.1％，死亡人數只減少3.1％，這雖不能直接證明執法無效，卻足以提醒政府，不能把開單數量當成交通治理的成績單。更何況，交通部原訂道安改善目標，是每年降低交通事故死亡人數7％，2025年實際降幅卻只有3.1％，連目標的一半都不到。人民繳出去的罰鍰愈來愈多，政府就更有責任交代，究竟做對了什麼，又有哪些問題始終沒有解決。

政府最常拿出來辯護的理由，就是嚴格執法才能保障交通安全。道理沒錯，闖紅燈、酒駕、危險超車及不禮讓行人，當然應該依法取締。問題在於，罰單開得多，不等於交通治理做得好；科技執法鏡頭愈架愈密，也不代表道路就愈安全。檢視罰單內容，光是違規停車，就占全部交通違規舉發件數約26.7％，相當於每四張罰單，就有一張與違規停車有關。違停當然應該取締，但如果是因部分地區長期停車空間不足、道路規畫不合理，政府不能只知道處罰，卻不改善導致違規反覆發生的環境。

更讓用路人不滿的是，除了道路設計不良，還有民眾口中的「檢舉魔人」。有些路段標線不清、車道配置不合理，駕駛人稍有不慎便可能違規，一旦又遭人檢舉，就得面對罰單與申訴程序。對當事人而言，可能只是一次對道路設計或交通動線的誤判，最後卻得付出金錢與時間成本。民眾反感的未必是所有檢舉行為，而是檢舉制度被質疑遭到濫用、道路本身的問題卻始終沒人處理。

檢舉制度不能只追求件數，更應確保認定標準清楚、證據充分，並讓遭舉發者有合理的申訴管道。對於標線不清、號誌不明或道路配置容易造成誤判的地點，主管機關應優先檢討改善，而不是任由爭議一再發生，再讓民眾自行承擔罰款與申訴成本。

科技執法也是同樣道理。設置鏡頭原本是為了降低事故風險，就應該說清楚設置原因、事故數據及改善成效。哪些路口因為科技執法而減少事故？哪些地點舉發件數很多，事故卻沒有明顯下降？無論是警方主動取締，還是民眾檢舉，政府都應該以交通安全為核心，定期檢視執法成效。

對普通百姓來說，一張數百或數千元的交通罰單，對收入有限的家庭而言，這筆錢不是無關痛癢，可能是幾餐飯、一趟交通費，甚至一天的工作收入。政府不能只要求人民遵守規則，卻不必為不合理的道路設計負責，只會狂開罰單把人民當提款機。