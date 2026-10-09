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流感單周重症219例、44死創上季新高 醫提醒慢性病族群要打疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
公費左流右新疫苗已於10月1日開打，截至10月8日止，流感已累計接種191.9萬人、新冠則是65.5萬人，打氣明顯比去年好。聯合報系資料照
公費左流右新疫苗已於10月1日開打，截至10月8日止，流感已累計接種191.9萬人、新冠則是65.5萬人，打氣明顯比去年好。聯合報系資料照

國內流感、新冠尚未脫離流行期，且單周新增219例流感併發重症及44例死亡，為上季最高。不過公費左流右新疫苗已於10月1日開打，截至10月8日止，流感已累計接種191.9萬人、新冠則是65.5萬人，打氣明顯比去年好。專家表示，雙十連假人口流動多，流感對於慢性病患者容易因感染引發重症或是併發症，因此仍建議民眾要施打疫苗。

左流右新公費疫苗已開打，疾管署預估流感高峰在中秋節前一周，目前已連2周下降，目前仍在高原期，等光復節過後就會明顯下降，預估11月有機會脫離流行期，而新冠疫情開始於7月流行，8月達到高峰單周約3.3萬人次，目前已有明顯下降，預計10月中脫離流行期。

疾管署今公布流感疫苗截至8日累計接種達191萬9550人，較去年同期152萬5095人增加25.9%；新冠疫苗截至8日累計接種達65萬5444人，較去年同期43萬5668人增加50.4%，打氣相當旺。

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，流感絕非普通感冒，特別是對「糖心腎」（糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病）的慢性病患而言，感染後引發重症甚至死亡的風險將呈倍數增加，且可能迅速誘發嚴重併發症，導致病情惡化。

統計指出，流感重症病例中65歲以上長者占65.9%，具慢性病史者更高達 83.4%。臨床研究資料更顯示，慢性心血管疾病患者感染流感後的死亡風險比無心血管疾病者高出 143%，慢性腎臟病患者死亡風險增加85%，糖尿病患者則增加50%。

黃建賢說，面對流感威脅，不同年齡與健康狀況的族群應採行精準的疫苗接種策略，有含有標準抗原劑量且不含佐劑的標準型流感疫苗及加強型流感疫苗。他建議，50歲以上或有慢性病史的民眾，接種前可主動向醫師諮詢，依自身年齡與健康防護需求評估選擇最合適的疫苗。疫苗雖無法保證完全不感染，仍是降低流感重症風險的重要措施。

疫苗 流感 重症

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