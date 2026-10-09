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國慶連假「秋遊屏東」 縣府推一日至三日賞鷹、美食、文化遊程

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大鵬灣濱灣之心。圖／屏東縣政府提供
大鵬灣濱灣之心。圖／屏東縣政府提供

國慶連假來趟屏東遊吧！屏東縣政府以「秋遊屏東」為主題，推出一日、二日及三日多條推薦遊程，串聯期間限定活動，及自然文化體驗，邀請旅客走訪屏東，感受秋日旅遊的多元魅力。

一日遊可走訪屏菸1936文化基地、屏東縣立美術館及屏東演武場，並至屏東公園參與「2026世界在屏東」體驗異國美食、文化及歌舞演出；或走訪東港東隆宮與五字街、參觀屏東縣王船文化館，參加萬聖節主題「日王市集」或「鎮海風帆沙龍音樂會」，品嘗東港飯湯、旗魚黑輪等在地小吃，並前往新園海洋航運園區賞夕陽。

賞鷹遊程搭配「2026琅嶠鷹季」系列活動，走訪社頂自然公園凌霄亭、墾丁國家公園遊客中心及龍鑾潭，下午至滿州山頂橋參與賞鷹解說。每年國慶前後「國慶鳥」灰面鵟鷹陸續過境恆春半島，可賞鷹感受獨特的生態景觀。

二日遊可串聯台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、里港郵便所、九如巴轆共融公園及休閒農場，體驗原鄉與農村風情；或走訪潮州鐵道園區、屏東可可巧克力園區、五溝水聚落及竹田頓物驛，再至屏東縣民公園欣賞蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」特展。

三日遊首日可安排大鵬灣遊湖、林邊漁村體驗及光采溼，晚間至林邊鄉仁和國小欣賞紙風車劇團「寶莉回家」。第二天走訪看海美術館「日常事務所」特展，再至恆春西門廣場參與「2026半島世界歌謠祭」，或至恆春文化中心民謠館體驗月琴，劇場館欣賞明華園黃字戲劇團「雲萬里」，夜訪出火地質公園觀星。第三天至滿州欣賞琅嶠鷹季「猛禽生態展」，再訪旭海草原、牡丹社事件館參訪。

交通旅遊處提醒，部分體驗活動及導覽需事先預約，也呼籲旅客選擇合法旅宿，10月31日前入住「2026屏東旅遊購GO節」合作旅宿即也抽大獎。活動訊息可至「2026屏東旅遊購GO節」「屏東旅遊網」查詢。

出火地質公園。圖／屏東縣政府提供
出火地質公園。圖／屏東縣政府提供

墾丁社頂公園。圖／屏東縣政府提供
墾丁社頂公園。圖／屏東縣政府提供

屏東 國慶 連假

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