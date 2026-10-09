疑接連現身花蓮台南…男子假冒路員吹哨後「閃身步」逃走 台鐵回應

雙十連假首日台鐵花蓮站就出現怪異旅客假冒路員，並在月台畫出開車訊號及吹哨等動作。照片曝光更引發網友表示，昨天才在台南站看到疑似同一位民眾，拿著哨子跟站務人員一起吹。對此，台鐵說當下男子經嚮導人員詢問後立刻離站，已通報鐵路警察，加強全站巡視。

今天上午有旅客目擊台鐵花蓮站月台出現怪異男子，身著白襯衫及反光背心，假冒路員，甚至做出畫開車訊號及吹哨等動作，企圖影響行車安全。

粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」指出，當時站務人員到場要求男子出示路員識別證，想當然而男子拿不出來，結果就以「閃身步」躲避月台嚮導「逃之夭夭、高歌離席」。

畫面PO上粉專，有網友大喊「這麼喜歡怎麼不考進去（工作）呢」，更有人指稱，昨天在台南火車站月台看到外型相似男子，拉著行李等車，卻自備哨子，跟站務人員一起吹。疑似就是同一人，若屬實，男子恐怕已是慣犯。

對此，台鐵公司回應，今天花蓮站嚮導人員發現第三月台上，有名穿白襯衫、反光背心之人員，在月台上顯示開車號訊動作及吹哨等行為，隨即詢問該員是否為鐵路員工，並要求出示員工識別證。該人員並無提供，且馬上離開出站。

台鐵公司表示，為確保疏運期間行車安全，花蓮站已通報鐵路警察，並加強全站巡視，避免可疑人事物影響站車秩序。