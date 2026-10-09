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C型肝炎消除成果佳 衛福部長投書「讀者來函」獲刺胳針期刊刊登

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良、次長莊人祥及國健署長沈靜芬近期具名投稿一封「讀者來函」，於10月9日獲國際期刊「刺胳針」線上刊登，並收錄於10月10日出版的紙本期刊。圖／取自The Lancet官網
衛福部長石崇良、次長莊人祥及國健署長沈靜芬近期具名投稿一封「讀者來函」，於10月9日獲國際期刊「刺胳針」線上刊登，並收錄於10月10日出版的紙本期刊。圖／取自The Lancet官網

截至2025年12月，我國慢性C肝感染者診斷率達92.4%，其中97.2%已接受治療，數據達世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，及消除路徑（PTE）金級標準，衛福部長石崇良、次長莊人祥及國健署長沈靜芬近期具名投稿一封「讀者來函」，於10月9日獲國際期刊「刺胳針」線上刊登，並收錄於10月10日出版的紙本期刊。

國健署癌防組組長謝佩君說，我國提供公費B、C型肝炎篩檢服務，自2020年9月起擴大篩檢族群為45至79歲，2025年再放寬為39至79歲，截至2025年12月，全台累計786萬人接受篩檢。確診C型肝炎者，全民健保自2017年將口服抗病毒藥物納入給付，2019年起放寬給付資格，不再限制用藥者肝纖維化程度，降低就醫結構性障礙，截至去年底，C肝患者診斷率為92.4%，其中92.7%已獲治療。

政府亦鎖定特定高風險族群進行病毒性肝炎篩檢，謝佩君說，血液透析病人、接受美沙冬替代治療者、HIV感染者三大高風險群鼓勵接受C肝篩檢治療，目前篩檢率已達95%；另，鎖定注射藥物族群（PWID），減害計畫提供每人每年平均超過150支安全針具，符合世衛組織PTE金級門檻，且全面推動100%輸血血品篩檢，與100%醫療安全注射。

謝佩君說，前述C肝消除進程與成果均在該篇讀者來函中刊登，文中亦提及，我國政府以堅定預算支持，將醫療資源延伸至偏鄉及山區，同時執行醫院監測計畫，釐清因感染B、C肝死於慢性肝病及肝硬化的情形與年代趨勢變化。透過建構資訊網絡整合跨單位資料，促成中央、地方與社區間的跨域合作及公私協力，在此架構下，肝癌發生率及死亡率呈現持續下降。

據了解，刺胳針「讀者來函」內容非研究結論，也不必經同儕審查，純屬意見表達。謝佩君強調，我國消除C肝成果令透過國內11位肝炎及流病專家投稿「臺灣醫誌」（JFMA），以專刊形式發表11篇綜述文章（Review Article），並由相關專家共同撰寫1篇編輯評論，相關成果獲美國、哥倫比亞、韓國、印尼、史瓦帝尼、帛琉、阿根廷等14 國主流媒體刊登。

投書文章「Taiwan's path to hepatitis C elimination」網路連結如下： https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)01812-X/fulltext

讀者 沈靜芬 石崇良

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