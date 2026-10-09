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影／屏東登革熱首例趴趴走！ 足跡跨高雄2區衛生局急採檢20人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
防疫團隊針對屏東縣本土登革熱個案足跡啟動居住地孳檢、噴藥、擴大採血等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對屏東縣本土登革熱個案足跡啟動居住地孳檢、噴藥、擴大採血等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

屏東今年首例本土登革熱確診個案，在病毒血症期間趴趴走，足跡遍及高雄旗山、楠梓，高雄市衛生局獲報後，緊急啟動高屏聯防機制，針對個案親友住家及活動地點擴大採檢、清除孳生源及化學防治，所幸首波採檢20人，PCR檢驗結果全數陰性，暫未發現感染者。

高市衛生局指出，屏東縣首例本土登革熱個案感染的是第四型登革熱病毒，疫調發現，個案在病毒血症期間，曾前往高雄旗山區探視親友，另有楠梓區活動史，由於登革熱病毒可能隨人員移動跨區傳播，立即啟動跨縣市、跨行政區防疫應變。

防疫人員針對個案在高雄的親友住家及活動地點展開擴大採檢，同步進行病媒蚊孳生源檢查及化學防治，防堵病毒在社區擴散。截至昨日，首波採檢20人，PCR結果均為陰性。

衛生局表示，今天是雙十連假第一天，不少民眾返鄉探親、出遊，跨縣市移動及人際往來頻繁，也讓登革熱病毒跨區傳播風險升高，儘管時序已入秋，南台灣氣溫仍適合病媒蚊活動與繁殖，一旦病毒隨人流進入社區，恐增加疫情擴散風險。

衛生局強調，登革熱防疫不能只靠政府噴藥，民眾平時清除積水、做好防蚊措施，才能降低社區傳播，連假期間也要提高警覺，別讓病毒有機會蔓延。

另民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉或關節疼痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊史及活動史，協助醫師及早診斷，醫療院所也應提高警覺，落實詢問TOCC，包括旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，必要時使用登革熱NS1快篩輔助診斷，避免漏掉潛在個案。

此外，為防堵境外移入疫情，高雄市祭出採檢獎勵措施，今年12月底前，高雄市民、大學以下各級學校師生、新住民及其家庭，只要從東南亞入境14天內主動接受登革熱採檢，不論有無症狀，都可獲得500元禮券。

衛生局強調，登革熱防疫不能只靠政府噴藥，民眾平時清除積水、做好防蚊措施，才是降低社區傳播風險的關鍵，連假期間提高警覺，別讓登革熱病毒有機會在社區落腳。

防疫團隊針對屏東縣本土登革熱個案足跡啟動居住地孳檢、噴藥、擴大採血等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對屏東縣本土登革熱個案足跡啟動居住地孳檢、噴藥、擴大採血等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

防疫團隊針對屏東縣本土登革熱個案足跡啟動居住地孳檢、噴藥、擴大採血等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊針對屏東縣本土登革熱個案足跡啟動居住地孳檢、噴藥、擴大採血等緊急防治工作。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 登革熱 屏東

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