高雄流感奪35命！民眾搶打疫苗 高醫開注射區湧排隊人潮

流感疫情升溫，高雄今年累計150例流感重症、35人死亡，隨著秋冬流感季節到來，民眾防疫意識升高，近期不少診所湧入詢問流感疫苗的民眾，連高醫也開設流感疫苗注射區，吸引大批民眾排隊接種。高雄市衛生局統計，公費流感疫苗開打首週，已有20.8萬人次接種，較去年同期增加逾2成，接種熱度明顯升高。

每年秋冬是流感好發季節，今年高雄流感疫情持續受到關注，隨著公費流感疫苗10月1日開打，民眾接種意願明顯提高，不少人主動前往診所詢問疫苗施打資訊，醫療院所也陸續迎來接種人潮。高醫特別開設流感疫苗注射區，現場可見民眾排隊等候，反映民眾對流感疫情的警覺性升高。

根據衛生局統計，高雄第39周、亦即9月27日至10月3日，類流感門急診就診達1萬3360人次，較前一周增加1.4%，目前社區流行病毒以A型流感為主，其中H1N1占76.7%，今年以來累計150例流感重症，其中35例死亡，重症患者以65歲以上長者占61.3%最多，具有慢性病史者更高達87.3%，另有62.7%重症患者未接種當季流感疫苗。

不只流感，新冠肺炎同樣不能輕忽，今年統計129例新冠重症、29例死亡，其中78.3%重症患者為65歲以上長者，近9成具有慢性病史，73.6%未接種當季新冠疫苗，顯示高齡及慢性病患者仍是呼吸道傳染病重症的高風險族群。

衛生局指出，公費流感及新冠疫苗開打首周，流感疫苗接種約20.8萬人次，新冠疫苗近7.9萬人次，分別較去年同期增加23.2%及30.5%，由於疫苗接種後約需2週才能產生較完整保護力，籲符合資格民眾及早接種，尤其今天是雙十連假首日，若出遊、聚餐頻繁更應提前做好防護。

為提高接種率，衛生局也祭出抽獎誘因，65歲以上長者及滿6個月至6歲幼兒，只要在11月底前完成公費流感或新冠疫苗接種，即有機會抽中iPhone 17、除濕機、無線吸塵器及禮券等獎項，全市逾600家合約醫療院所及社區接種站提供接種服務，盼在流感疫情持續升溫之際，降低重症及死亡風險。

高雄流感疫情升溫，已35人死亡，民眾搶打疫苗，高醫開設流感疫苗注射區湧現排隊人潮。圖／讀者提供

高雄流感疫情升溫，已35人死亡，民眾搶打疫苗，高醫開設流感疫苗注射區湧現排隊人潮。圖／讀者提供