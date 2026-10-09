科技狂飆、夜市苦撐？學者揭「破K型經濟」關鍵：AI翻轉庶民生產力

AI 崛起帶動台灣科技產業大爆發，傳統商圈卻在缺工與高成本中苦撐，K型經濟分化明顯。學者王鳳奎認為，破解K型經濟的關鍵，在於設法將AI從少數菁英的生產工具，下沉轉化為傳統百工百業都能使用的「庶民生產力」。

科技紅利如何擴散至基層？東海大學EMBA教授王鳳奎博士分析，台灣下一階段最核心的任務是「用AI投資整個經濟」。AI 不該只停留在科學園區與資料中心，更應該走進餐廳、旅館、傳統商圈與夜市，讓基層店家能以最低門檻取得數位與 AI 能力。

王鳳奎指出，台中市近年推動的「慶典經濟」提供了極具價值的治理模型。透過台中購物節、鍋烤節與物調券等活動，市府將活動轉化為人潮、錢潮，成功讓市場攤商、傳統店家與餐飲業者共同參與。

王鳳奎強調，台中慶典經濟最寶貴的資長期產，是數千萬筆消費資料與310萬下載量的「台中通」數位平台。若能將這些數據協助店家預測人流、備料與精準行銷，將能真正實現從「辦活動湊熱鬧」走向「資料回饋百業」的庶民 AI 經濟。

統計數據顯示，2025年台中購物節消費登錄金額374億元，外縣市消費突破 64 億元，其中百貨、餐飲、夜市與商圈等一般性消費占比達81%。中華經濟研究院評估，活動帶動全國總體產值達764億元，且消費動能在山線、海線、屯區與舊城區均有顯著成長，展現出強烈的經濟擴散效果。

台中商圈代表指出，購物節與系列慶典顯著拉抬了店面的平日買氣與提袋率，對基層庶民經濟帶來直接且有感的挹注，期盼市府明年能繼續辦理購物節等慶典活動，並期待市府能輔導小店家運用數位工具與數據分析，讓傳統商圈在 AI 時代真正站穩腳步。