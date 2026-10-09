國慶連假留一天給苗栗！ 苗縣府推薦「上午山城、下午海線」一日遊

國慶連假留一天給苗栗！苗栗縣政府推薦大家「上午山城、下午海線」農遊玩法，從三義雙潭休閒農業區玩工藝、吃客家料理，搭舊山線鐵道自行車穿梭山林，午後再一路往苑裡逛市場、賞彩繪稻田、走進農村市集，一天就能從山林玩到田野，把苗栗兩種經典風景一次收藏。

苗縣府推薦一日遊可以這樣排：上午先到三義雙潭一帶，依喜好安排陶藝、木作、藍染、擂茶或農村體驗，中午品嚐客家料理；午後搭乘舊山線鐵道自行車，在山林與鐵道間慢遊，再一路往苑裡移動，逛市場、吃在地小吃，最後到愛情果園及「尋浪同行」彩繪稻田看秋日稻浪。

沿線如春田窯、卓也小屋、舊山線鐵道自行車等部分場域亦可搭配苗栗幣使用，讓旅客一路玩，也把消費留在地方。

農業處長陳樹義表示，苗栗農村各有鮮明產業與文化，山城與海線距離又不遠，具備發展「山海串聯」農遊路線的良好條件。今年三義鄉雙潭休閒農業區與勝興社區在第四屆苗栗縣金牌農村競賽獲得金牌，並將代表苗栗進軍全國賽；這次把剛獲金牌肯定的雙潭、勝興，與舊山線、苑裡農村串在一起，就是希望旅客不只到熱門景點打卡，而能進一步走進農村、體驗地方產業，多走一站、多停留一些時間，讓大家熟悉的山城景點，變成真正可以走進去玩的農村旅行。

如果國慶一天還玩不夠，連假後也可挑個平日再來住一晚。搭配交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」，縣府自即日起再推出限量2萬組、每組500元苗栗幣加碼，住宿旅客可延伸使用於餐飲、伴手禮及觀光體驗等特約店家。