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全台百歲人瑞年增13% 衛福部花近9800萬贈金鎖片

中央社／ 台北9日電

九九重陽節前夕，衛生福利部社會及家庭署致贈百歲人瑞金鎖片，今年滿百歲者有2490人、逾百3999人，比去年多了740人、增加幅度約13%，金鎖片採購金額近9800萬元。

農曆9月9日重陽敬老節將到來，衛生福利部社會及家庭署今天在台北車站內舉辦「經典正青春‧青春正經典」115年重陽節慶祝活動，以「科技創新」與「代間交流」為亮點，規劃「潮流運動區」、「復古柑仔店」及「健康觀測站」三大特色專區。

台灣已邁入超高齡社會，每5人中就有1名65歲以上長者，衛福部政務次長呂建德致詞指出，政府設定2032年國人平均餘命增加3歲，除了活得長壽，也要活得健康，並持續降低約占平均餘命1成的不健康年數。

因此，呂建德表示，截至目前，全國已布建逾5200處社區照顧關懷據點、補助30處共生示範社區，並規劃至2027年全面訪查全國70萬名獨居老人，支持長者落實預防保健、延長健康餘命，並透過安全安居及社會參與，降低孤寂感。

政府每年都會致贈象徵福壽延年、身體健康的金鎖片給予百歲以上人瑞。社家署長周道君告訴媒體，今年採購金鎖片計新台幣9722萬1346元，花費較去年度7699萬元增加2023萬1346元。

國內百歲人瑞人數，周道君說明，今年度人瑞數計有6489人，其中滿百2490人、逾百3999人，較去年度5749人增加740人，增加幅度約13%。

為妥善照顧長輩，周道君說，對於失能者，政府有提供長照資源，獨居長者則有獨老關懷協助；此外，也有百歲長輩仍在社區照顧關懷據點活動，歡迎長輩盡早到社區中多參與各樣活動，在人生後段也盡量與社會保持聯繫，加上適度運動，有助健康老化。

衛福部 人瑞 重陽節

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