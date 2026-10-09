胸口隱隱作痛別輕忽！花蓮男三條冠狀動脈嚴重病變險喪命

花蓮一名60歲闞姓男子有糖尿病、高血脂等慢性疾病且長年吸菸，心臟功能相當差，日前下班返家倒在住家樓下，送醫發現3條主要冠狀動脈嚴重狹窄，一度病危，花蓮門諾醫院為他進行冠狀動脈繞道手術，術後好轉。醫師提醒，三高、心血管疾病家族史患者切勿輕忽反覆出現的不適，最好規律抽血及心血管檢查。

闞姓男子從台北移居花蓮從事旅遊業，去年11月帶團到九份、平溪時，第一次感覺胸口隱隱作痛，後續檢查沒有發現明顯異常，他以為「休息一下就好」，沒想到一個月後他下班返家時，突然呼吸急促、全身無力倒下，等到再睜開眼睛，已經過了20天，期間院方還兩度發出病危通知。

從鬼門關走了一遭回來，闞姓男子轉到門諾醫院，心導管檢查發現，他的3條主要冠狀動脈皆有嚴重病變，更嚴重的是他的心臟能力已經相當虛弱。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘說，一般左心室射出分率約在50％以上，低於35％接受心臟手術便屬高風險，闞先生7月術前只剩22%，代表心臟每一次收縮能打出去的血量已明顯不足。

闞男也自覺心臟狀況實在太差，進手術房前還向黃振銘說「如果真的救不回來，就不要勉強」。所幸醫療團隊先透過醫院社福資源，協助闞男使用較長效強心藥，接著由黃振銘進行難度較高的不停跳冠狀動脈繞道手術，共完成4處，術後偵測確認繞道血管流量每分鐘流速可達200CC，恢復良好，8月上旬已出院，還在接受復健，呼吸能力逐步變好。

「身體給的警告有時候只有一點點」黃振銘說，冠狀動脈疾病不一定一開始就是劇烈胸痛，有些患者僅出現胸悶、胸口壓迫感、活動時喘、冒冷汗、噁心或不明原因的體力下降。若症狀反覆發生，或感覺不同，應及早就醫評估，尤其糖尿病、高血脂、高血壓患者，或有吸菸、心血管疾病家族史者，更不應輕忽。