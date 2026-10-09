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人瑞大增740人 衛福部花近億元經費採購重陽金鎖片 創歷年新高

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德提到，今年起政府推動為期10年的長照3.0政策，並編列62.5億元預算進行全台獨居長者狀況普查，鎖定全國480萬65歲以上長者中，約70萬獨居或雙老者進行訪查。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德提到，今年起政府推動為期10年的長照3.0政策，並編列62.5億元預算進行全台獨居長者狀況普查，鎖定全國480萬65歲以上長者中，約70萬獨居或雙老者進行訪查。記者林琮恩／攝影

每年重陽節前夕，衛福部均致贈百歲人瑞純金打造的「金鎖片」，且滿百歲以後，年年皆致贈，以表達對人瑞關懷，衛福部社家署署長周道君說，115年度致贈滿百歲人瑞1.5台錢重金鎖片，逾百歲人瑞則為0.5台錢，因全台人瑞數量較去年增加700餘人，加上今年金價飆高，金鎖片採購預算一度預估破億，最終決標金額為9722萬元，仍較前一年度增加2千餘萬元，創歷年新高。

周道君說，致贈金鎖片是傳統文化中對長輩表達尊敬方式，社家署今年共致贈6489片金鎖片，分別發給今年剛滿百歲人瑞2490人，已逾百歲人瑞3999人，較前一年度總人數5749人增加740人，可見國內人瑞數量成長幅度不低，而今年金鎖片採購總價為9722萬1346元，花費較114年度7699萬元，增加2023萬1346元，因今年金價曾飆高至每錢1.9萬元，金鎖片採購預算一度預估破億。

除致贈金鎖片外，周道君說，政府持續提供不同需求高齡長輩各式服務，依照獨居、失能、活力及健康狀態仍佳等不同狀態，均有對應服務，尚有活動能力者可至社區關懷據點共餐、失能者有長照服務，而針對獨居者，衛福部除持續進行盤點，也與地方政府合作，提供電話問安、送餐服務及緊急求助裝置安裝等，盼提供長者完整照顧。

10月18日為重陽節，衛福部今天提前舉辦慶祝活動，次長呂建德提到，今年起政府推動為期10年的長照3.0政策，並編列62.5億元預算進行全台獨居長者狀況普查，鎖定全國480萬65歲以上長者中，約70萬獨居或雙老者進行訪查，目前正與地方政府積極推動；衛福部也將持續增加社區關懷據點數目，目前已有5200處，盼透過據點動員社區量能，達到「長輩照顧長輩」願景。

新北市政府社會局局長李美珍說，新北市65歲以上高齡人口數為全國之冠，今年達83萬餘人，其中9成以上為健康、亞健康族群，尚未進入失能階段，市府持續透過社區關懷據點、銀髮俱樂部等，提供預防保健等照護內容，盼能延緩失能，此外，因近年老人保護案件增加，呼籲民眾共同關懷長者議題，社會應「敬老、護老、不虐老」。

衛福部社家署署長周道君（左五）說，因全台人瑞數量較去年增加700餘人，加上今年金價飆高，重陽金鎖片採購預算一度預估破億，最終決標金額為9722萬元。記者林琮恩／攝影
衛福部社家署署長周道君（左五）說，因全台人瑞數量較去年增加700餘人，加上今年金價飆高，重陽金鎖片採購預算一度預估破億，最終決標金額為9722萬元。記者林琮恩／攝影

10月18日為重陽節，衛福部今天提前舉辦慶祝活動，邀長輩組成的「不老鼓手」演出，展現高齡者活力。記者林琮恩／攝影
10月18日為重陽節，衛福部今天提前舉辦慶祝活動，邀長輩組成的「不老鼓手」演出，展現高齡者活力。記者林琮恩／攝影

衛福部舉辦重陽節慶祝活動，邀年輕歌手開場演唱歌曲，營造世代共融氛圍。記者林琮恩／攝影
衛福部舉辦重陽節慶祝活動，邀年輕歌手開場演唱歌曲，營造世代共融氛圍。記者林琮恩／攝影

人瑞 衛福部 重陽節

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