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痛定思痛！ 高鐵分流超有感：尖峰時段對號座車廂多無開放站立

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵預估昨天疏運量較中秋少了約2萬人。圖／台灣高鐵提供
高鐵預估昨天疏運量較中秋少了約2萬人。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵迎戰國慶連假疏運，為避免中秋自由座之亂再度上演，祭出兩措施，拉高運能、進行分流，效果顯著。昨晚6時尖峰時段，實測多數對號座車廂已不須開放自由座乘客站立。

中秋疏運後沒多久再度迎來連假，通勤與返鄉人潮一次湧入。高鐵公司預估，昨天南下運量約18萬人次，較中秋疏運少約2萬人，以一輛全車自由座可載運1萬6000人計算，運量需求約減少1.25輛次。

高鐵公司祭出兩大措施，迎戰尖峰疏運時段。除每小時開放2班9節或11節自由座列車外，南港車站也將通勤與返鄉人潮依照月台做分流。

高鐵公司表示，昨晚6時實測，自由座前往桃園、新竹及台中約20分鐘即可上車，且多數對號座車廂不須開放自由座旅客站立，整體搭乘品質良好。

高鐵公司強調，透過列車調度及分流在有限列車組數下讓運能攀升，新車上路前，高鐵會盡全力維持乘車品質。

對號座車廂已無自由座旅客站立狀況。圖／台灣高鐵提供
對號座車廂已無自由座旅客站立狀況。圖／台灣高鐵提供

高鐵在候車層也啟動對號座列車月台管制。圖／台灣高鐵提供
高鐵在候車層也啟動對號座列車月台管制。圖／台灣高鐵提供

高鐵南港站啟用不同月台對通勤旅客及返鄉人潮做分流。圖／台灣高鐵提供
高鐵南港站啟用不同月台對通勤旅客及返鄉人潮做分流。圖／台灣高鐵提供

高鐵 車廂 國慶

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