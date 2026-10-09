痛定思痛！ 高鐵分流超有感：尖峰時段對號座車廂多無開放站立

近日有民眾至知名火鍋「橘色涮涮屋」用餐，過程中發現上桌的龍蝦發出聲音，因此於threads發文「龍蝦叫！？聲原來是這樣！？」影片中可見到活龍蝦上桌時，雖然已經被頭身分離，但蝦腳、觸角仍不斷揮舞。許多網友見狀，也留言表示「實在不人道」、「在不都提倡一刀刺到腦部死亡再料理嗎？」，並揚言抵制橘色。隨著事件炎上，橘色涮涮屋也在10月8日晚間緊急發表聲明，表示目前已著手了解並檢視相關料理流程，並與相關專業團隊共同研議可行的改善方式。

2026-10-09 10:04