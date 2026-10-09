刷牙後不漱口能防蛀？牙醫揭5大清潔迷思：做錯恐白忙一場

每天認真刷牙，卻不代表口腔清潔一定做對！高雄市牙醫師公會首席副祕書長暨口衛講師、衛福部部定家庭牙醫專科醫師廖婉汝近日在Threads發文指出，網路上經常流傳各種口腔衛教知識，雖然不少觀念本身沒有錯，但若忽略適用條件，反而可能讓民眾產生誤解。她特別整理「刷牙不漱口」、「早餐後再刷牙」、「每天刷兩次」、「使用漱口水防蛀」及「吃酸性食物後延遲刷牙」等5大常見觀念，提醒民眾衛教資訊不能只聽一半。

首先，針對近年流行的「刷完牙只要吐掉泡沫，不要漱口」，廖婉汝表示，這項做法確實有其道理，但前提是必須使用含氟濃度至少1000ppm的牙膏，才能達到預期的氟化物防蛀效果。成人每次刷牙也不需要擠滿整支牙刷，約豌豆大小的牙膏量即可。她幽默表示，若使用的是無氟牙膏，卻刻意將泡沫留在口中，根本無法獲得預期的氟化物防蛀效果，直言「你留著滿嘴泡沫到底要防什麼？防寂寞嗎？」

第二項迷思是「早上起床不用刷牙，吃完早餐再刷就好」。廖婉汝指出，早餐後再刷牙並非不可行，但前提是前一天晚上必須徹底清潔牙齒，不能隨便刷幾下就當作完成。至於第三項「每天刷兩次牙就夠了」，她強調，刷牙次數並非唯一重點，正確刷牙方式及牙縫清潔工具同樣重要，若牙齒與牙齦交界處沒有清潔乾淨，牙縫也沒有處理，即使一天刷五次，仍無法達到理想的清潔效果。

第四項則是「每天使用漱口水就能防蛀」。廖婉汝提醒，民眾應先確認漱口水的成分、是否含氟及氟化物濃度。對多數人而言，漱口水只是輔助用品，並非每日必備的清潔工具。她解釋，牙菌斑是附著在牙齒表面的生物膜，必須透過牙刷及牙線等工具進行物理性清潔，單靠漱口水無法取代刷牙與牙縫清潔，更形容只使用漱口水，根本像是在「幫牙菌斑泡澡」。

最後，針對「吃完酸性食物要等30分鐘才能刷牙」，廖婉汝指出，攝取酸性食物後，口腔酸度升高，牙齒表面可能暫時處於較容易磨耗的狀態，因此不建議立刻刷牙。不過，這不代表必須讓酸性物質一直停留在口中，民眾可以先用清水漱口，讓唾液發揮緩衝作用，等待一段時間後再刷牙，才是較適當的處理方式。

廖婉汝強調，醫療衛教最容易出現的問題，就是一句話雖然沒有錯，卻省略適用對象、濃度、劑量及使用條件，導致民眾實際操作時產生偏差。她提醒，口腔保健最重要的仍是做好基礎的物理性清潔，其他細節才能發揮加分效果，並再次呼籲，推廣衛教知識一定要完整說明，避免民眾因一知半解，反而踩入口腔保健的誤區。