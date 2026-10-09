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未來1周秋高氣爽好天氣 國慶升旗注意清晨低溫 下周三東北風再增強

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
未來1周東北風影響之下，環境上偏向秋高氣爽的天氣型態。聯合報系資料照
未來1周東北風影響之下，環境上偏向秋高氣爽的天氣型態。聯合報系資料照

未來1周天氣秋高氣爽，中央氣象署氣象預報中心預報員王品翔表示，台灣東邊海面未來1周都有東北風帶來的水氣影響，雲系慢慢移入，未來1周大台北、東半部、恆春可能都是容易有短暫雨的狀況，但雨勢並不大。

王品翔表示，洋面上目前有諾洛颱風和小熊颱風，距離台灣非常遠，未來往西再往北方向逐漸北轉，並不會影響台灣。

未來1周溫度趨勢，他說，東北風影響之下，環境上偏向秋高氣爽的天氣型態。北部、東半部未來1周白天高溫29至34度，夜晚清晨低溫25度或更低一些，不排除局部區域來到22、23度狀況。中南部白天高溫30度以上，夜晚清晨低溫25至27度。整體來看，北部、東半部未來1周偏涼，中南部地區白天高溫炎熱，但日夜溫差大。

未來降雨趨勢，王品翔表示，未來1周都是以東北季風的型態為主，迎風面的大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，或零星降雨狀況。周日在基隆北海岸、宜蘭會有明顯雨勢，南部山區可能有午後零星降雨。一直到下周三、下周四，東北風會稍微增強一些，但帶來的水氣並不是非常多。

國慶 東北風 低溫

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