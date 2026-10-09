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國道南下今上午恐塞爆 高公局建議西部用路人中午後再出發

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國慶日連續假期今（9）日登場，高公局預估，今日國道交通量將達114百萬車公里，較平日年平均93百萬車公里增加約23%。由於上午南下車流預料將出現長時段、長路段壅塞，國1、國3及國5均有多處路段列入壅塞預警。高公局建議，西部國道南下用路人盡量於中午12時後出發，國5南下則建議下午5時後再上路，以避開車潮。

高公局指出，昨日（8日）國道全日交通量為107百萬車公里，約為平日年平均的1.2倍；國5交通量則為3.1百萬車公里，同樣約為平日年平均的1.2倍。昨日車多路段包括國1南向汐止系統至圓山、桃園至中壢轉接道，以及高架汐止端至環北；國3南向新店至土城、國5北向頭城至坪林，相關車流於晚間8時陸續紓解，其餘路段大致正常。

截至今日上午7時，國道交通量為12.5百萬車公里，路況大致正常。不過，高公局預判，今日上午南下車流將明顯增加，重點壅塞路段包括國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，以及北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城，以及國10東向鼎金系統至燕巢等路段。

為因應國慶連假車潮，高公局今日實施多項交通疏導措施，包括凌晨0時至中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口，以及上午5時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口匝道；另實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再打8折、開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施。

高公局表示，經檢討中秋節及教師節連假疏運成果，國慶連假將進一步精進時間與空間分流，透過移峰填谷降低尖峰交通負荷，同時加速事故處理、控制車流並視情況擴增道路容量，並運用大眾運輸協助分流。國道也將提前啟動匝道儀控，並視車流狀況採取更嚴格的管制措施。

高公局提醒，用路人出發前應先檢查車況並確保精神充足，行車時繫妥安全帶、專注前方路況，不宜過度依賴輔助駕駛系統。此外，今日部分地區午後可能降雨，駕駛人應開亮頭燈、適度減速並拉長與前車距離，避免任意變換車道，以確保行車安全。

高公局 國道 國慶

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