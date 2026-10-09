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龍蝦上桌「身體被吃光」還在咯咯叫！「火鍋界LV」遭一星洗版：不人道

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
橘色涮涮鍋的活龍蝦料理引起網友熱烈討論。圖／擷取自橘色涮涮屋粉絲頁
橘色涮涮鍋的活龍蝦料理引起網友熱烈討論。圖／擷取自橘色涮涮屋粉絲頁

近日有民眾至知名火鍋「橘色涮涮屋」用餐，過程中發現上桌的龍蝦發出聲音，因此於threads發文「龍蝦叫！？聲原來是這樣！？」影片中可見到活龍蝦上桌時，雖然已經被頭身分離，但蝦腳、觸角仍不斷揮舞。許多網友見狀，也留言表示「實在不人道」、「在不都提倡一刀刺到腦部死亡再料理嗎？」，並揚言抵制橘色。隨著事件炎上，橘色涮涮屋也在10月8日晚間緊急發表聲明，表示目前已著手了解並檢視相關料理流程，並與相關專業團隊共同研議可行的改善方式。

「橘色涮涮屋」主打高品質的涮涮鍋，被網友暱稱為「火鍋界的LV」，包括台北、台中均有分店。店內提供有日本和牛、美國牛小排等肉品，以及青蟳、活龍蝦等海鮮。根據網友發布的影片中，在橘色涮涮屋用餐的過程中，可以見一尾龍蝦的身體已經被吃掉、只剩下蝦頭，但仍不斷揮舞著觸角與蝦腳，還不斷發出類似「咯咯」的聲響，發文者並表示「龍蝦叫！？聲原來是這樣！？上桌5分鐘後，突然動起來在叫！！有人跟我一樣第一次聽到嗎？」

影片曝光之後，有網友表示「這不是叫聲，是觸角磨頭殼產生的聲音，用來警示同伴有危險快逃」，也有網友留言「甲殼類其實挺怕痛的，所以國外有立法殺甲殼類一定要一刀死或電擊死」、「心痛。他自己在痛，而且已經要死了，還在用最後的力氣警告同伴快逃」。除此之外，也有網友留言抵制，表示「本來想去吃看看 看到你的貼文此生不去了」、「拒吃」

該篇文章在一天就累積超過156萬次瀏覽，並吸引近3,000則留言，同時google評論中也出現大量一星負評，指出「拜託可以給龍蝦痛快離開這個世界嗎？這樣擺盤真的有夠不人道」、「吃就吃，不要對已經要被人類吃掉的生命這麼殘忍」。

隨著事件持續發酵，橘色涮涮屋於8日晚間發布公告，聲明中指出「橘色涮涮屋一直以來重視食材品質與每一道料理的呈現。我們也理解，除了新鮮與美味之外，如何以更妥善的方式對待食材，同樣是值得重視的課題。」並表示「目前已著手了解並檢視相關料理流程，並與相關專業團隊共同研議可行的改善方式，在兼顧料理品質的同時，更審慎地看待動物福利及食材處理方式，提供顧客更妥適的用餐體驗。」

【橘色官方聲明全文】

感謝大家對橘色涮涮屋的關注以及所有的意見與提醒。

對此次龍蝦料理的處理及呈現方式所引發的討論，我們理解部分顧客因此感到不安與疑慮，也非常重視大家的感受。

橘色涮涮屋一直以來重視食材品質與每一道料理的呈現。我們也理解，除了新鮮與美味之外，如何以更妥善的方式對待食材，同樣是值得重視的課題。

目前我們已著手了解並檢視相關料理流程，與相關專業團隊共同研議可行的改善方式，在兼顧料理品質的同時，更審慎地看待動物福利及食材處理方式，提供顧客更妥適的用餐體驗。

我們始終相信，一份美好的餐飲體驗，不僅來自食材的品質與料理的用心，更體現在對每一個細節的重視與尊重。

謝謝大家願意提出不同的聲音，讓我們有機會重新檢視每一個服務與料理細節，持續帶給顧客更安心且美好的用餐體驗。

龍蝦 火鍋 人道

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