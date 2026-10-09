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台東東河今晨16.7度 白天高溫回升 各地晴朗但5縣市局部有雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國慶連假3天大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地短暫陣雨，其他地方維持晴到多雲。圖為日前國慶大會預演。聯合報系資料照
國慶連假3天大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地短暫陣雨，其他地方維持晴到多雲。圖為日前國慶大會預演。聯合報系資料照

今天開始國慶日連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到東北季風以及輻射冷卻作用影響，今天清晨台灣本島最低溫出現在台東東河16.7度，各地整體低溫比前兩天要來得稍低一些，看起來跟輻射冷卻作用比較明顯有關。

國慶連假3天持續受到東北季風影響，吳聖宇說，雖然今晚到明天東邊海面進來的水氣稍有增多，但是比較可能受影響的區域仍是以迎風面為主，包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地未來3天短暫陣雨，其他地方維持晴到多雲，中南部山區午後受熱力作用，仍有局部短暫陣雨機會，整體雨量看起來都不大。

他說，下周一、下周二東北季風仍較弱，維持迎風面局部短暫陣雨，其他地方晴到多雲，中南部山區午後有局部熱對流降雨的天氣型態。要等到下周三、下周四東北季風才有再稍增強的機會，屆時迎風面地區降雨可能略增多，不過季風強度有限，天氣變化仍是以迎風面為主。

溫度方面，吳聖宇表示，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地，白天高溫28至30度左右，竹苗、台東地區高溫30至32度，中南部地區白天高溫32至34度或以上。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭、花蓮等地低溫約23至25度，空曠地區有20度或以下低溫發生機會，南部及台東低溫25至27度，空曠地區22至24度低溫，日夜溫差較大。下周三、下周四雖然東北季風稍增強，不過溫度變化很有限。

目前遠洋仍有諾洛、小熊兩個颱風，不過，吳聖宇表示，預報路徑都是拋物線轉彎北上，離台灣很遠，沒有影響，也不會影響日本。下周後半在關島附近或以東海面，可能再有新的熱帶低壓或颱風發展趨勢，時間相當久，後續路徑預報變化仍有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

國慶日連假天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
國慶日連假天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

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