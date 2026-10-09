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國慶連假天氣一次看 吳德榮：今北東偶飄雨、西半部晴朗 雙颱大迴轉

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國慶連假好天氣 高溫上看33度溫暖舒適 下周四過後恐有熱壓形成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
天氣預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

國慶連假今天開始，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，東北風持續吹拂，加上中高層副熱帶高壓稍微籠罩，水氣偏少，除了迎風面仍有零星降雨機會外，其餘地區大致穩定。

今天、明天國慶日，東北風吹拂，水氣少。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北、新北多雲為主，零星小雨；桃園至屏東晴朗。基隆北海岸、新北東側、宜蘭、花東短暫小雨。各地夜晨低溫23至25度大致舒適，白天29至32度，溫暖或舒適。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日至下周一東北風吹拂，水氣少。台北、新北多雲到晴，零星小雨；桃園至屏東晴朗。基隆北海岸、新北東側、宜蘭、花東短暫小雨。各地夜晨低溫23至25度大致舒適，白天30至33度，溫暖或舒適。󠀠

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二東北風逐漸增強，水氣些微增加。台北、新北多雲，桃園至屏東晴朗。基隆北海岸、新北東側、宜蘭、花東短暫小雨。各地夜晨低溫24至26度大致舒適，白天30至33度，溫暖或舒適。

颱風展望，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，小熊、諾洛颱風均將沿著太平洋高壓邊緣移動，將會北上再轉東北，不影響台灣。下周四過後，預期在關島附近將有新的熱帶低壓形成，移動方向變數仍大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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