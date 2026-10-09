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今年颱風多又強跟聖嬰有關 專家曝5大特徵 10月中下旬恐又有秋颱發展

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今年颱風來得早，數量多，又很強。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
今年颱風來得早，數量多，又很強。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今年颱風特別多？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今年颱風來得早，數量多，又很強。統計2026年迄今（1月1日至10月8日），西北太平洋及南海海域颱風生成與發展的階段性回顧，具有5個重要特徵

第一，颱風生成偏早，上半年活動明顯偏活躍。林得恩說，根據中央氣象署統計數據顯示，2026年1至6月西北太平洋海域計有8個颱風生成，明顯高於去年同時期的2個，以及前年同時期的2個；也高於氣候平均值的4.3個。

他表示，有趣的是，今年1至6月幾乎每個月都有颱風生成，1月份的洛鞍颱風拔得頭籌，這也是有紀錄以來相當少見的情況。

第二，颱風數量偏多。他說，統計今年截至目前為止，西北太平洋及南海海域已有28個颱風生成，較氣候平均值已經多了3至4個。其中，1至8月生成的颱風個數為22個，較去年同時期的14個，以及前年的10個，均明顯偏多。而光是9月生成的颱風就有6個。

第三，颱風強度略為偏強。林得恩表示，2026年由於聖嬰現象正穩定發展、增強，也使得西北太平洋颱風生成位置通常較偏東或東南，因為颱風在海上的生命期較長，因此，颱風強度可能會略偏強。

今年統計至今，已有6個強烈颱風生成，分別為辛樂克、米克拉、巴威、白海豚、沙德爾及舒立基颱風。林得恩表示，未來的小熊颱風，也有進入強颱行列的潛勢。

第四，颱風群聚現象顯著。他說，今年7月及8月西北太平洋海域分別計有4個及10個颱風生成；也分別高於同時期氣候平均值的3.7個及5.5個。其中巴威、白海豚與沙德爾，為台灣帶來顯著降雨。

他說，今年，集中在7及8月份颱風的生成個數共計14個，占統計總數的5成。尤其是8月生成的颱風個數，已經打破自1961年以來的單月最高紀錄。

第五，秋颱數量會不會像去年及前年一樣偏多？林得恩說，根據今晨最新數值模式模擬結果顯示，歐洲ECMWF、歐洲EC-AIFS及美國AIGFS等模式均認為，在10月18日前後，於菲島東部外海附近，會再有新的熱帶擾動生成。由於時間尚久，不確定性大，還需要繼續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

特徵 秋颱 颱風

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