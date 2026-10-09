不斷更新／國慶連假首日南下車潮增 國道10地雷路段曝

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今天為國慶日連續假期首日，目前國道北、中、南區各區路段車流順暢。國慶連假天氣不錯，預期會有返鄉和出遊潮。其中，國道5號南下南港系統至坪林路段已出現車流。高速公路局預估今天國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍；南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

至於好走時段，高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。

高公局說，經檢討中秋節及教師節連假疏運成果，國慶日連假加強疏導措施：精進時間與空間分流、精進事故處理時間、控制車流並適時擴增道路容量、大眾運輸分流，國道提前啟動匝儀並視狀況實施更嚴格的管制。建議用路人耐心配合，並多加利用好走時段，亦可改搭公共運輸。