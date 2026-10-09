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國慶連假天氣一次看 吳德榮：今北東偶飄雨、西半部晴朗 雙颱大迴轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部及午後山區偶有局部零星降雨的機率，西半部晴時多雲。北舒適，南偏熱，早晚偏涼，日夜溫差大。圖為國慶預演。記者曾原信／攝影
今天迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部及午後山區偶有局部零星降雨的機率，西半部晴時多雲。北舒適，南偏熱，早晚偏涼，日夜溫差大。圖為國慶預演。記者曾原信／攝影

今天開始國慶日連續假期，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨山區有零星飄雨的現象，因輻射冷卻作用，平地最低氣溫為台東東河16.9度，花蓮鳳林、新竹關西17.4度，各地區平地最低氣溫約在17至22度。

他說，今天迎風面多雲時晴，大台北東側、東半部及午後山區偶有局部零星降雨的機率，西半部晴時多雲。北舒適，南偏熱，早晚偏涼，日夜溫差大。北部20至30度、中部22至33度、南部22至35度、東部17至33度。

明天國慶日，吳德榮表示，東北風迎風面雲量稍多，大台北偶有零星飄雨的機率，東半部亦偶有局部短暫雨的機率，白天微熱早晚涼。背風面晴朗穩定，中南部白天熱早晚涼。周日至下周四天氣變化不大，因東側海面水氣仍多，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，白天微熱早晚涼；西半部晴朗穩定，白天偏熱早晚涼。

關於颱風消息，他說，輕颱諾洛在日本東南方海面，向西北西進行。輕颱小熊則在諾洛颱風的東南方，亦向西北西進行。兩者皆持續在大迴轉的路徑上，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

國慶 吳德榮 連假

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