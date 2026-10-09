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全球2%頂尖科學家榜單 臨床醫學領域 我占427人

聯合報／ 記者李樹人翁唯真林琮恩陳雨鑫沈沛育／台北報導
全球2％頂尖科學家榜，北榮醫師陳亮恭連續7年居台灣臨床醫師之首。聯合報系資料照
全球2％頂尖科學家榜，北榮醫師陳亮恭連續7年居台灣臨床醫師之首。聯合報系資料照

二○二六年全球前二％頂尖科學家公布，今年共廿四萬九千三百一十人入選，台灣科學界一五○九人入榜，臨床醫學領域四二七人。台北榮總醫師、關渡醫院院長陳亮恭連續七年居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

分析國內臨床醫師領域排行前廿名，今年北榮體系七名、台大五人入榜，長庚體系三名、高醫體系兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。

北榮入選前廿名醫學科學家人數超越台大，除了陳亮恭，其餘入榜者包括蔡世仁、王署君、王鵬惠、陳曾基、李正達和陳牧宏；台大則由楊志新和鄭安理、高嘉宏位居第二到四名，另外二位是曾慶孝與楊泮池。長庚體系今年有三人入榜，廖運範為中研院士，國內肝臟醫學權威，田祐霖和郭和昌分別為兒童腎臟和兒童免疫的專家。

對於北榮入榜人數「超車」台大，北榮院長陳威明表示，與去年相比，今年人數持平，院內上榜多為中生代醫師，這些醫師還有很長的時間可以發光發熱。他鼓勵年輕人要做有意義的研究與創新，產出真正對世界有影響力的論文。北榮會提供好的資源及環境，讓醫師保有研究的興趣，更努力且有優異表現，激勵大家一起來進步，一同為台灣做好事，才是正面競爭。

台大醫院院長余忠仁說，院方穩定支持研究計畫，每年編列預算持續成長，如去年研究預算加上自國科會等外部單位爭取的預算，合計用於教學、研究經費達廿六億元，相較該院全年約三○○億元預算，占比甚高。院方更致力培育年輕醫師長期、深入投入研究領域。北榮著重資料庫研究，台大則專精基因、病態生理研究等，本次獲選但在廿名外學者，已有許多年輕台大醫師，假以時日將有更多年輕醫師入榜。

長庚決策委員會主委程文俊指出，長庚重視醫學研究發展，鼓勵醫師接受國內外專業訓練，提升研究能量。依去年公布全球前二％頂尖科學家名單，長庚醫療體系在年度與終身科學影響力名單，共有八十八人入選，人數居國內醫療機構之冠，顯示長期投入研究環境、人才培育及學術資源已逐漸展現成果。未來長庚也將持續支持各科研究發展，提升台灣醫學研究的國際能見度。

陳亮恭：AI對醫療帶來改變

高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭再度拔得頭籌，同儕以「看不見車尾燈」形容與他的差距。陳亮恭說，盼研究對高齡醫學帶來正向改變；人工智慧（AI）快速發展，他認為最大強項在於發現全新知識，他將致力「改變遊戲規則的創新」，結合台灣的科技力，打進國際領先群。

「我恭賀他，但已經沒有退路了。」陳威明說，陳亮恭七連霸實至名歸，他在高齡醫學領域發光發熱，全球知名 ，也與國際有許多合作，發表很多優質的論文，更是高齡醫學領域的全球領頭羊之一，他能名列全球一二九六名是非常不容易的事情，相當替他高興，「希望他繼續努力擠進一千名內。」

科學家 關渡醫院 北榮 台大 陳亮恭 台大醫院

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