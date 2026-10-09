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健保挹注2.5億 獎勵連假開診

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

國慶三天連假今展開，光復節也緊接而來，衛福部健保署分析，連假期間以周日開診率最低，將於接連二個連假聚焦周日開診獎勵給付，健保挹注二點五億元，獎勵醫療院所門診於連假的周日開診、急診及住院連假每日開診，於診察費、護理費、藥事服務費加成五成，避免今年中秋四天假期急診壅塞重演。

中秋教師節四天連假，由於基層診所幾乎不開診，導致醫院急診壅塞再現，台大醫院甚至出現急診單日四三○人就醫紀錄。

健保署長陳亮妤表示，中秋四天連假期間，基層診所周日開診率僅約一至二成、周一則約五至六成三；目前調查國慶、光復節連假周五及周六開診率可達八成以上，而周日開診率僅約一成六至二成二成為主要缺口。

陳亮妤說，今年春節九天連假實施開診獎勵方案發現，基層診所門診就醫人次約增三成，急診量則下降約二成五。下降疾病以類流感、腸胃不適為前二名，門診增加患者也是輕症為主；另癌症、中風、心血管疾病等重大傷病患者，在九天連假期間則大致持平。因此國慶、光復節連假將採取相同模式，獎勵開診率較低的周日時段。

健保署於十至十二月連假獎勵開診措施，共挹注二點五億元，門診、急診各約一億元，住院約五千萬元，另與各醫事學會討論後，八成以上經費將給付醫師、護理師、藥師、行政、醫檢師等相關人員。醫師公會全聯會則表示，感謝政府重視連假醫療量能，支持加成獎勵。

連假 健保 國慶 看診 急診

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