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育兒假適用年齡放寬到幾歲 朝野協商無共識

聯合報／ 記者詹宜庭／台北報導
立法院衛環委員會8日舉行朝野協商，勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，但朝野仍未達成共識。記者張文玠／攝影
立法院衛環委員會8日舉行朝野協商，勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，但朝野仍未達成共識。記者張文玠／攝影

賴清德總統日前拋出五二○育兒大禮包，相關條文還在立法院審查。立法院衛環委員會昨天舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由六歲放寬至八歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至十二歲，朝野仍未達成共識。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨針對賴政府五二○大禮包相關修法進行協商，朝野立委分別針對育兒假、育兒減少工時、家庭照顧假、育兒留職停薪給付標準、陪產假等做討論。

其中育兒假適用年齡部分，勞動部原先主張以六歲以下（含六歲）為限，但在蒐集各方意見後，考量國小低年級學童每周僅有一天全天課，家長較容易面臨臨時照顧需求，因此願意將適用年齡放寬至八歲以下（含八歲），獲得藍綠立委肯定。但邱慧洳仍堅持原提案，主張十二歲以下兒童應享有相同待遇，對於增訂親職教育假及家庭照顧假等訴求也不願退讓。

而在攸關育兒減少工時的工資補貼及企業獎勵方面，勞動部認為，委員會先前已作成附帶決議，要求勞動部提出企業獎勵計畫，目前相關經費已編列於明年度預算，並非空口承諾，後續也將與地方政府討論執行方式，盼攸關育兒減少工時的性平法第十九條修正案維持現行條文，而朝野經協商後，也對此達成共識。

至於家庭照顧假、育兒留職停薪津貼的給付期間及標準、產假、陪產檢及陪產假、產檢假延長等議題，朝野立委與勞動部仍有意見分歧，相關條文均予保留，留待後續協商。

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