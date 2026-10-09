聽新聞
0:00 / 0:00

少子化持續 台灣人口連33月負成長

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
內政部統計台灣人口連續33個月呈現負成長，新生兒人數持續走低。示意圖。記者張文玠／攝影
內政部統計台灣人口連續33個月呈現負成長，新生兒人數持續走低。示意圖。記者張文玠／攝影

內政部昨公布最新戶口統計，截至九月底，台灣人口數為二三二一萬三二五一人，較去年同期減少十萬三七八○人，已連續卅三個月負成長。少子化情況也持續，九月新生兒僅七七○四人，今年前九月累計六萬九四四六人，較去年同期減少一萬一九三五人，年減百分之十四點六七。

根據內政部九月戶口統計，九月底全台共有九九三萬八七○○戶，較去年同期增加十萬一三一四戶；平均每戶二點三四人，較去年同期減少○點○三人。戶數以新北市一八○萬四六五五戶最多，其次為高雄市一二一萬七九一二戶。

人口方面，全台人口二三二一萬三二五一人，不僅較去年同期少十萬三七八○人，與八月相比，一個月也再減少一萬一四七○人。各縣市與去年同期相比，人口增加率以嘉義市百分之○點二六最高，其次為桃園市百分之○點二五、連江縣百分之○點一八；人口減少幅度則以金門縣百分之一點五七最大。

出生人口持續減少。九月出生七七○四人，較去年同月減少八九九人，但比八月增加二一二人。今年前九月新生兒累計六萬九四四六人，較去年同期少了一萬一九三五人。

九月死亡人數為一萬六七一二人，是當月出生人數的兩倍以上，較去年同月增加一三二五人，也較八月增加二四二人，折合年粗死亡率為千分之八點七六。

從年齡結構來看，台灣高齡人口占比已超過二成。○至十四歲人口為二六○萬五七九六人，占總人口百分之十一點二三；十五至六十四歲人口一五八○萬一四○二人，占百分之六十八點○七；六十五歲以上人口則達四八○萬六○五三人，占百分之廿點七○。

各縣市中，六十五歲以上人口占比以台北市百分之廿四點八六最高，新竹縣百分之十五點五二最低；○至十四歲人口占比則以新竹市百分之十四點七五最高，金門縣百分之七點五最低。

台灣人 少子化 人口 新生兒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

菲律賓8月失業率5.3% 製造業就業人口減幅最大

菜價大漲、9月通膨激升 CPI增幅31個月最高

台南市第3季房市續呈盤整 新屋交屋占比逾四成

相關新聞

廣角鏡／國慶連假登場 高鐵一位難求

國慶連假今登場，昨傍晚南港站就已經開始出現返鄉出遊人潮，高鐵南下列車自由座走道站滿搭車民眾，若從台北、板橋上車，每節車廂只有非常少數民眾能擠上車。所幸人潮雖多，但相較於上次連假顯得相當有秩序。

健保挹注2.5億 獎勵連假開診

國慶三天連假今展開，光復節也緊接而來，衛福部健保署分析，連假期間以周日開診率最低，將於接連二個連假聚焦周日開診獎勵給付，健保挹注二點五億元，獎勵醫療院所門診於連假的周日開診、急診及住院連假每日開診，於診察費、護理費、藥事服務費加成五成，避免今年中秋四天假期急診壅塞重演。

育兒假適用年齡放寬到幾歲 朝野協商無共識

賴清德總統日前拋出五二○育兒大禮包，相關條文還在立法院審查。立法院衛環委員會昨天舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由六歲放寬至八歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至十二歲，朝野仍未達成共識。

少子化持續 台灣人口連33月負成長

內政部昨公布最新戶口統計，截至九月底，台灣人口數為二三二一萬三二五一人，較去年同期減少十萬三七八○人，已連續卅三個月負成長。少子化情況也持續，九月新生兒僅七七○四人，今年前九月累計六萬九四四六人，較去年同期減少一萬一九三五人，年減百分之十四點六七。

中火燃氣二期環評被撤銷 環境部將提上訴

台北高等行政法院昨判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論。環境部表示，目前尚未收到判決書，待收到判決書後會提上訴；經濟部長龔明鑫則說，撤銷的原因還不清楚，但中火二期是以氣換煤，本質上就是有益於環境的事，環境部已說會提起上訴，台電將全力配合環境部提供上訴所需的資料。

中火燃氣二期 環評被撤銷

台中電廠（中火）計畫興建四部燃氣機組，原燃煤機組中將有四部拆除，六部轉為緊急備用，二○二四年通過環評審查。附近居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，原環評審查針對法規適用、燃煤減量及環境影響均未詳盡評估，昨撤銷環評審查結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。