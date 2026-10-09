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中火燃氣二期環評被撤銷 環境部將提上訴

聯合報／ 記者陳儷方葉冠妤／台北報導
中火燃氣二期環評被撤銷。圖為台中電廠新燃氣一期1、2號機組煙囪外觀。記者黃仲裕／攝影
中火燃氣二期環評被撤銷。圖為台中電廠新燃氣一期1、2號機組煙囪外觀。記者黃仲裕／攝影

台北高等行政法院昨判決撤銷台中電廠（中火燃氣二期環評結論。環境部表示，目前尚未收到判決書，待收到判決書後會提上訴；經濟部長龔明鑫則說，撤銷的原因還不清楚，但中火二期是以氣換煤，本質上就是有益於環境的事，環境部已說會提起上訴，台電將全力配合環境部提供上訴所需的資料。

台電表示，尊重法院判決結果，但考量此案攸關國家重要能源政策，更有環保、減碳等多方考量的規畫，將待收到判決書了解判決理由後，補充事證、釐清爭點，協助環境部後續作法。

龔明鑫指出，環境部二○二四年的環評大會已通過只要一階環評通過即可，環評目的就是為了保護環境，甚至是可讓這個環境變得更好，中火二期以氣換煤就是為了保護環境，符合讓環境變得更好的本質，且中火場域也沒有因此而擴大。

對於環團認為中火二期透過一階環評而豁免二階環評的作法，過程存在程序及實體上的違法問題。台電表示，無論採取一階或二階審查程序，台電均尊重主管機關環境部的審查專業考量。

不過，台電強調，台電協和計畫（協和電廠燃油改燃氣的更新改建計畫）採取二階審查，期程長達近七年之久，考量台中市鄉親及環團殷切盼望台中電廠盡速以氣換煤，經環境部專業考量，一階審查能在兼顧審查專業與時效情況下，盡速實現台中鄉親及環團對中火減煤的期望。

台電表示，中火二期新建燃氣機組計畫為國家「增氣減煤」政策核心，也是決定五至十號既有燃煤機組能否順利除役的關鍵，台電已於十月啟動中火既有燃煤一、二號機拆除計畫，後續將持續推動二期計畫。

台電 環境部 龔明鑫 中火 燃氣

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