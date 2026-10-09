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中火燃氣二期 環評被撤銷

聯合報／ 記者謝亞庭葉冠妤趙容萱／台北報導
台北高等行政法院8日判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論。圖為台中電廠新燃氣一期一、二號機組煙囪外觀。記者黃仲裕／攝影
台北高等行政法院8日判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論。圖為台中電廠新燃氣一期一、二號機組煙囪外觀。記者黃仲裕／攝影

台中電廠（中火）計畫興建四部燃氣機組，原燃煤機組中將有四部拆除，六部轉為緊急備用，二○二四年通過環評審查。附近居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，原環評審查針對法規適用、燃煤減量及環境影響均未詳盡評估，昨撤銷環評審查結果。

對此，環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會及台中市爭好氣聯盟等團體昨發表共同聲明，呼籲環境部及台電放棄上訴，直接進入二階環評，並考量地方環境承載力，降低中火燃氣二期裝置容量。

台中市環保局則強調，台中火力發電廠是全國最大燃煤發電廠，長期造成地方環境負擔，市府期待中火應以中部人健康為優先，積極汰換老舊燃煤機組，讓空汙風險降至最低。

二○二四年六月十四日，台電提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」，規畫設置四部總裝置容量五五○萬瓩以下的燃氣機組，並興建四座天然氣儲槽等設備；原十座燃煤機組中，未來四部將除役拆除，另六部轉為緊急備用，以降低空汙及二氧化碳排放。

環境部同年八月卅日召開專案小組初審會議，提由環境影響評估審查委員會審查該計畫，同年十月底會議決議通過。環境部於同年十一月十八日公告審查結論，指出無須進行第二階段環境影響評估，請台電依循執行。

不過地方居民不服，認為台中電廠大增四部燃氣機組將造成空汙、碳排均減量不足，且環境部審查過程草率、程序有瑕疵，委由環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會等環團協助訴願，但遭駁回，後改走行政訴訟，請求撤銷訴願及環評審查結論，要求續行二階環評。

北高行認為，原環評審查對於施工期間產生的汙染物，所適用的法規及環境影響的判斷標準有誤，且本案為新建燃氣機組，針對與現有燃煤機組共同運作或燃煤減量規畫，是否對環境有重大影響，均未審查，結論有違誤，昨撤銷環境部訴願決定及審查結論。

環團表示，中火燃氣二期開發案將使中火成為全球最大火力發電廠，卻被認定對環境無重大影響之虞而免進二階環評，且一階程序僅召開一次專案小組、一次環評大會就通過，過程存在諸多程序及實體上的違法問題。

環團表示，呼籲環境部、台電放棄上訴，並參考中火燃氣一期環評承諾，規範燃煤備用機組啟動標準，提出燃煤及燃氣機組落日計畫；將甲烷逸漏納入溫室氣體排放量評估，建立監測、報告與查證及洩漏偵測與修復機制；評估全廠火力發電機組採用碳捕捉、利用與封存的可行性，並適時採用等。

環評 中火 燃氣 環境部 燃煤機組

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