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非聽不可
關節疾病的預防與保健
皮膚癌的預防與治療
主講：
台北慈濟醫院副院長洪碩穗
台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋
時間：
10月17（六）上午10:00至12:00、下午2:00至4:00
地點：
新北市立圖書總館演講廳
新北市板橋區貴興路139號3樓
洽詢：
02-2395-5211洪鈞培文教基金會
02-2953-7868新北市立圖書館
運動即良藥：癌症運動處方新思維
主講：
乳癌防治基金會董事長
台大醫學院名譽教授張金堅
時間：10月22日（四）下午2:00至3:00
地點：
乳癌防治基金會視聽教室
北市林森南路4-2號6樓
洽詢：
02-2392-4115
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