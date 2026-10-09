台北高等行政法院昨判決撤銷台中電廠（中火）燃氣二期環評結論。環境部表示，目前尚未收到判決書，待收到判決書後會提上訴；經濟部長龔明鑫則說，撤銷的原因還不清楚，但中火二期是以氣換煤，本質上就是有益於環境的事，環境部已說會提起上訴，台電將全力配合環境部提供上訴所需的資料。

2026-10-09 00:24