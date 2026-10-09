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健康你我他／健康App記錄身心 給我照顧自己動力

聯合報／ 文／蔡田（北市士林）
健康App是我的「健康小管家」，讓我更康健。圖／蔡田提供
健康App是我的「健康小管家」，讓我更康健。圖／蔡田提供

5年前生日，孩子們送我一支手機，內建「健康App，我開始摸索使用，愈用愈有興趣。

健康App功能豐富，已成為我的健康管理好幫手。以每天步行紀錄來說，除了步數和里程，還能看到活動與靜態消耗的熱量、步長、步速、步行穩定度等資料；也會記錄血壓和耳機聲量等資料，有通知與管理功能，能把長期累積的健康數據整理成趨勢，成了觀察自己身體狀況的一面鏡子。

除了生理數據，健康App也關心心理與生活品質，例如睡眠狀況、用藥管理、心理狀態等，都可以留下紀錄。還會記錄我的運動成果，達到目標時給予鼓勵。看著一次次完成的紀錄，多少會產生一點成就感，也讓自己更願意持續下去。睡眠紀錄則像另一種提醒，讓我不斷尋找提升睡眠質量的方法。

5年下來，我發現健康App真正帶給我的，不只是幾萬步、幾公里或多少卡路里的數字，而是一種「看見自己、管理自己」的健康習慣。它會提醒我：今天走得夠不夠？睡眠是不是需要改善？當健康不再只是口號，而是每天都看得見、摸得到的生活紀錄，改變也就比較容易從此開始。

健康App是一位每天陪伴我的「健康小管家」，因為它讓我更了解自己的身體，也讓我更願意照顧自己。

健康 App 步行 睡眠 卡路里

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