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癌篩年齡下修至30歲 病團提「有薪癌篩假」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
政府下修癌症篩檢年齡，最低30歲就有檢查項目。聯合報系資料照
政府下修癌症篩檢年齡，最低30歲就有檢查項目。聯合報系資料照

政府下修癌症篩檢年齡，最低30歲就有檢查項目。不過，許多年輕病友自認身體健康沒有明顯異常，加上年資少、年假天數少，想保留病假供必要時使用，因此有資源但用不到。年輕病友協會創會理事長潘怡伶建議，政府應補助企業提供有薪癌篩假，或在例行員工健檢院所一併提供公費篩檢，才能讓更多年輕民眾願意篩檢。

年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，公費癌症篩檢年齡下修，原意是讓更多民眾及早篩檢，發現異常盡早處理，然而，年輕民眾身體多數無明顯異狀，且現代人工作壓力大，不論是自假赴醫療院所，或利用夜間、假日門診接受癌症篩檢，對年輕族群而言誘因低，建議可由政府補助企業，提供員工癌症篩檢假，或開放為企業提供員工健檢的院所，同時執行癌症篩檢或成人預防保健。

立法院厚生會昨舉行「癌症照護權益促進會員會」，多位專家提到，癌症存活期延長，病友罹病後如何返回工作崗位甚為重要，而年輕族群罹癌，對勞動力、家庭照顧量能均造成影響，建議政府不可不重視。

勞動部勞發署副署長施淑惠指出，6月26日已修正勞工健康保護規則第28條規定，雇主實施勞工健檢時，得由醫療機構向受檢者說明癌症篩檢，在勞工同意下「併行篩檢」，並會持續透過接受職場健康管理課程訓練的職業安全衛生人員，在職場推廣健康意識及癌症篩檢。

病假 篩檢 癌症

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