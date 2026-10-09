第36屆醫奉個人獎／陳立愷 從身障牙科到監獄醫療 始終守護被遺忘的角落

行醫近50年，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷走的是一條不典型的路：從身障者口腔醫療、門診全身麻醉、到宅牙醫，一路走到矯正機關的高牆內。他信守高爾基（Maxim Gorky）名言：「當工作是喜悅，生命就是享受；當工作是職責，生命就是奴役。」行醫從來不是治好一顆牙，而是讓那些原本被醫療拒於門外的人，也能被好好照顧。

1970年，陳立愷考進高雄醫學大學藥學系，大二轉進牙醫系，找到他長達半世紀的人生方向。進入牙醫系後，他發現口腔與全身疾病密不可分，因此選擇走入口腔外科。他認為，口腔是人體極敏感的地方，「一個很小的東西卡在牙縫裡，你都會覺得很不舒服」，牙醫能處理的，正是病人最細微、最直接的痛苦。

建立制度 協助特殊需求患者

讓陳立愷投入特殊需求者口腔醫療，是1997年時，他的一位牙醫系同學因車禍驟逝，留下智能障礙的孩子。同學生前總認為，這個孩子帶給他的不是負擔，而是人生的「財富」；同學的妻子成立基金會，在台東照顧身心障礙者，他開始固定前往台東，替身心障礙者看牙。

2003年，一群投入身心障礙口腔醫療的牙醫師共同成立「台灣身心障礙者口腔醫學會」，也就是「台灣特殊需求者口腔醫學會」的前身。陳立愷擔任副理事長，協助建立特殊需求牙科制度。

投入特殊需求者醫療的路上，一名腦性麻痺孩子，讓他難忘。孩子的父母都是博士，為了替孩子看牙四處求醫，最後找到陳立愷為孩子治療。當時那對父母說，有人說生下這孩子是前世造成的「孽緣」，他卻說，「小孩生在你們家，是上帝給你們的福氣。」若孩子出生在資源不足的家庭，可能早已放棄治療，正因父母都不願意放棄，孩子才有機會獲得照顧。

陳立愷四處進行牙科特殊醫療服務。記者曾學仁／攝影

照顧弱勢 推動牙科到宅醫療

後來陳立愷在北市聯醫忠孝院區建立「身心障礙者口腔照護中心」，把過去需要住院才能進行的全身麻醉牙科治療拉到門診。他解釋，自閉症、失智症或其他特殊需求患者，可能因陌生環境產生強烈不安，一般人張嘴就能完成的治療，他們可能必須全身麻醉才能進行。

時任聯醫忠孝院區院長的黃碧桃告訴他，照顧弱勢必須「醫師動，病人不要動。」許多身障患者不只有牙齒問題，還可能合併心臟疾病、復健等需求，聯醫因此發展整合性門診，並在2012年前後開始推動牙科到宅醫療。

2013年陳立愷從北市聯醫退休，到羅東博愛醫院服務兩年；2015年4月至2016年12月，他到陽明大學附設醫院兼任服務，把北市聯醫累積的特殊需求與到宅牙科經驗「複製」到宜蘭，如今宜蘭的團隊仍持續發展相關服務。

陳立愷至宜蘭監獄擔任牙科醫療處置醫師，至今持續服務收容人。圖／陳立愷提供

監獄看診 反而比診間還單純

離開羅東博愛醫院時，陳立愷又遇上了轉折，當時「宜蘭監獄沒有醫師」，宜蘭衛生局問他能否幫忙，原本僅想「暫時每周來幫一次」，沒想到這一答應就是近10年，卻也成為他一生醫療工作中最快樂的時光。

進去前，曾經有醫師警告他，要小心收容人找麻煩。但當陳立愷走進矯正機關後，看到的收容人不僅有禮貌，對醫師也格外尊重，一旦彼此建立起信任，在監獄中看診的經驗，反而比診間還單純。他也更加相信，醫療面前首先看見的應該是一個「人」，矯正機關的醫療不應因一個人身在監獄，就只配得到比較差的治療。

不過，陳立愷的行醫之路在2019年時被迫按下暫停鍵。早年某次電腦斷層檢查，肺部就被發現有一個小陰影，追蹤數年後，一度忘了繼續檢查。直到2016年父親因肺腺癌末期離世，他才重新追蹤，確診肺腺癌第一期並接受手術。

術後休息半年，他又拖著重達32公斤的行動式器材重返到宅看診，繫著護腰彎身為癱瘓長者治療；恰好遇上新冠疫情，他馬不停蹄復工，穿上厚重隔離衣，到防疫旅館、居家、車來速等地篩檢。

陳立愷認為，「幫助弱勢，就是彌合社會傷口的良藥」，人生沒有吃不了的苦，只有享不到的福。不論在監獄診間，或病人的病榻前，他真正想守護的，始終是那份容易被社會遺忘的尊嚴。

北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷。記者曾學仁／攝影

陳立愷

年齡：74歲

出生地：台北市

學歷：

●高雄醫學大學牙醫學系

●東吳大學法律研究所

現職：

●北市聯醫仁愛院區顧問

●北市聯醫忠孝院區兼任醫師

●羅東聖母醫院特約主治醫師

●台灣特殊需求者口腔醫學會顧問

經歷：

●北市聯醫口腔醫學部主任

●台北市立忠孝醫院牙科主任

●陽明交通大學附設醫院兼任醫師（矯正署宜蘭監獄）

●羅東博愛醫院牙科部主任

主要事蹟：

●北市聯醫忠孝院區成立「身心障礙者口腔健康照護中心」及身心障礙者特別門診。

●創「門診全身麻醉」，推動跨科「身障整合門診」。

●2012年前後投入牙科到宅醫療服務。

●2016年起宜蘭監獄擔任矯正醫療合作牙醫師，至今持續服務收容人。

●長年投入偏鄉及弱勢族群醫療，投入防疫旅館、新冠肺炎到宅篩檢等工作。