3C成癮 醫示警父母堵不如疏

台中榮總研究發現，青少年有熬夜掛網聊天、打遊戲習慣，不但睡眠品質變差，也常合併出現憂鬱、覺得不幸福。精神科醫師劉珈倩提醒，若發現孩子長時間上網，別急著一味禁止，應注意使用網路時段，及睡眠障礙、憂鬱問題，盡速尋求醫師協助。

台中榮總精神部兒童青少年精神醫療團隊利用「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（ＴＩＧＰＳ）」資料，分析二○二二、二○二三年、逾四千名國一升國二學生，發現有深夜上網習慣者，一年後常合併出現睡眠品質較差、憂鬱症狀較高、幸福感較低等情形，這項研究獲國科會「二○二六台灣經驗實證調查資料論文獎」首獎。

劉珈倩強調，網路成癮要件包括上網停不下來，影響正常生活，包括拒學、不寫功課、翹課等；青少年熬夜上網原因多，可能心情不佳尋求情緒出口，也可能被禁玩，躲被窩偷偷玩，結果反而太興奮而失眠，不能片段認為就是網路成癮，應該探究背後原因。

劉珈倩舉例，一名國中生有熬夜玩手遊的習慣，隔天上課沒精神，父母認定是網路成癮，祭出禁玩手機，結果親子衝突不斷。就醫才發現，孩子沒有網路成癮，而是因為父母禁玩，偷偷熬夜玩。後來親子協定，國中生在完成功課、做完家事後的空檔玩手遊，另轉介上三Ｃ效能職能治療，父母也接受親子教育，化解衝突。

職能治療師宋依霖強調，比起一味禁止，找出孩子行為背後的原因、陪他一起找到可行的平衡點，才是化解親子三Ｃ衝突的關鍵。