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影／天涼血管收縮 這3種人易發「不典型症狀」心肌梗塞

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
秀傳紀念醫院心臟內科主任楊和邦表示，心肌梗塞不一定會胸痛，出現不明原因的身體不適，也要提高警覺。圖／秀傳醫院提供
秀傳紀念醫院心臟內科主任楊和邦表示，心肌梗塞不一定會胸痛，出現不明原因的身體不適，也要提高警覺。圖／秀傳醫院提供

彰化一名60歲患有糖尿病及高血壓的男子，日前突然出現上腹部悶痛、噁心、冒冷汗，卻沒有明顯胸痛，原以為只是吃壞肚子，直到持續出現呼吸急促、全身虛弱，緊急送醫，才發現竟是急性心肌梗塞。醫師提醒，心肌梗塞不一定會胸痛，出現不明原因的身體不適，也要提高警覺。

隨著天氣轉涼，低溫容易造成血管收縮、血壓升高，增加心臟負擔。秀傳紀念醫院心臟內科主任楊和邦表示，典型心肌梗塞可能出現胸口緊縮、悶痛、灼熱或壓迫感，疼痛也可能延伸至肩膀、手臂、背部、頸部或下巴；但部分患者沒有明顯胸痛，反而以呼吸困難、冒冷汗、噁心嘔吐、頭暈、異常疲倦或上腹痛等症狀表現。

楊和邦指出，尤其女性、高齡者及糖尿病患者，更可能出現不典型症狀，因此不能單靠「胸口痛不痛」判斷。楊和邦主任提醒，心肌梗塞也不是老年人的專利，抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、缺乏運動及早發性心血管疾病家族史，都是重要危險因子。

楊和邦表示，心肌梗塞是冠狀動脈突然阻塞，使心肌缺乏血液與氧氣；阻塞時間越久，心肌受損越嚴重，甚至可能引發致命性心律不整、心臟衰竭、心因性休克或猝死。因此平時應控制血壓、血糖及血脂、戒菸並維持規律運動，天冷時也要注意保暖。

「時間就是心肌」，楊和邦強調，若突然出現持續胸部不適，或不明原因上腹痛、肩膀或手臂不適，合併冒冷汗、喘、噁心嘔吐或明顯虛弱，切勿自行等待症狀消失，應盡速就醫，把握治療時機。

心肌梗塞 彰化 血管

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