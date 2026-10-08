國道服務區中秋連假4天賺1.3億破紀錄 清水吸金全台之冠

今年中秋教師4天連假，全台國道服務區總營業額高達1億3212萬元，刷新歷年中秋連假最高紀錄，其中營業額最高前5名為清水2200萬元、關西1400萬元、西螺及泰安均突破1200萬元、西湖服務區1000萬元。

因應連假期間湧入的人車潮，高公局透過跨單位協力合作，全面落實服務區各項整備與硬體改善，同時優化停車管理。西湖服務區南站改建原有消防景觀水池，增設15格停車位；多處服務區搭設太陽能光電棚，促進綠能並兼具遮陽避雨；另也加強車流交管引導、提升公廁清潔維護頻率、備足餐飲量能。

針對國道服務區的營業額，高公局指出，從近年中秋連假日平均營業額來看，國道服務區日平均營業額呈現顯著成長趨勢，2021年日均營業額約1725萬元，2023年突破2300萬元，2025年攀升至2757萬餘元，2026年更一舉衝上3303萬1463元，較去年再創高峰，展現用路人連假期間對服務區休憩、餐飲及零售消費的強勁需求。

針對個別服務區表現，高公局表示，位於南北交通樞紐且擁有最多停車位的清水服務區，表現最為亮眼，4天累計營業額突破2200萬元，高居全台之冠；位居北返要道且鄰近眾多景點的關西服務區，以近1400萬元榮登亞軍；國道1號的西螺服務區與泰安服務區雙雙突破1200萬元，分列第三、四名；西湖服務區也表現不俗，以突破1000萬元名列第五。

高公局提到，比較去年與今年同期日平均營業額成長率，各服務區皆呈現全面成長態勢，其中，蘇澳服務區受惠於東部旅遊車潮挹注，結合在地品牌與特色伴手禮，以38.7％的成長率拔得頭籌；主打優美景觀與舒適環境的古坑服務區則以29.4％居次；關西服務區也繳出27.1％的亮眼成績。

高公局透過跨單位協力合作，全面落實服務區各項整備與硬體改善，同時優化停車管理，多處服務區搭設太陽能光電棚，促進綠能並兼具遮陽避雨。圖為清水服務區。聯合報系資料照

國道服務區115年中秋連假營業額。圖／交通部高公局提供

全台最美的國道3號清水服務區，今年中秋教師4天連假營業額突破2200萬元，為全台之冠。聯合報系資料照