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台中新光三越「日本商品展」登場 45家名店齊聚、14家美食初登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中新光三越日本商品展自即日起，在10樓天空劇場熱鬧開展。記者宋健生／攝影
台中新光三越日本商品展自即日起，在10樓天空劇場熱鬧開展。記者宋健生／攝影

備受期待的台中新光三越百貨「2026日本商品展」，自8日起至10月21日在10樓天空劇場熱鬧開展，此次共集結45家日本名店，14家初登場品牌，將日本最前線的職人美食、人氣排隊甜點與超人氣動漫周邊直送台中，民眾不用出國就能感受道地的日本氛圍。

今天開展首日，現場湧入準備嚐鮮與採購美食的大批人潮，人氣爆棚。

台中新光三越表示，今年日本商品展由14家初登場品牌領軍，並由6家中部獨家品牌職人展開一場極致美味的名店巡禮。

其中，首推來自北海道札幌、榮獲百大名店肯定的人氣麵包店「Boulangerie coron」，招牌「玉米鄉村麵包」每月熱銷逾2,000個，嚴選100％北海道小麥粉，透過職人細膩製作層次豐富的迷人口感；京都天婦羅名店現場實演香酥天丼、烏龍麵等道地料理，呈現日本街頭美食魅力。

日系美感甜點「花卉御萩專賣店」，職人將天然豆沙化為一朵朵細緻工藝藝術品；(10月8日至10月13日期間限定)MAKIPAN職人純手工捏製的超人氣療癒系麵包，每隻動物都擁有獨一無二的呆萌表情和專屬驚喜內餡。

此外，精準詮釋日本麻糬文化的「Imonne」義式冰淇淋大福，和傳承160年工法研製50多種內餡的紅豆奶油銅鑼燒，每一口都能品嚐正宗道地的日式風情。

去年人氣超高的「Pomme d'Amour Tokyo」青森蘋果糖、日本熱門動漫咒數迴戰西裝系列商品上市，讓民眾一站式感受到日本職人對食材、工藝與風味的堅持，開啟兼具味覺與視覺的日式美食巡禮。

日本屋台美食「旭日之炸」現烤炸物，帶來明太子帝王蟹棒、海鮮天婦羅、現炸肉餅等人氣美食，還有A5和牛新鮮直送，搭配「青鳥日式炭火」道地炭火串燒，從海鮮、肉品道炸物，一次滿足不同味蕾。

今年特別規劃「超強限搶」活動，祭出買一送一超值好康，造型吸睛大象蘋果奶油麵包，Q彈醬油糰子，蛋包海鮮炒麵等多款日本超人氣美食限時優惠，讓小資族輕鬆享受豐富美味。

今日開展特別邀請來自日本傳統三味線流派，以激昂奔放的三味線樂聲搭配磅礡節奏，展現充滿力量與感染力的日本傳統音樂魅力，為活動揭開熱鬧序幕。

此外，活動期間吃美食、享優惠還能拚手氣，在日本展消費滿千元以上，就有機會抽日本航空台日來回機票，為今年的日本展增添更多驚喜。

新光日本商品展將日本最前線的職人美食、人氣排隊甜點直送台中。記者宋健生／攝影
新光日本商品展將日本最前線的職人美食、人氣排隊甜點直送台中。記者宋健生／攝影

京都天婦羅名店現場實演香酥天丼、烏龍麵等道地料理，呈現日本街頭美食魅力。記者宋健生／攝影
京都天婦羅名店現場實演香酥天丼、烏龍麵等道地料理，呈現日本街頭美食魅力。記者宋健生／攝影

台中新光三越日本商品展開展，特別邀請來自日本傳統三味線流派，為活動揭開序幕。記者宋健生／攝影
台中新光三越日本商品展開展，特別邀請來自日本傳統三味線流派，為活動揭開序幕。記者宋健生／攝影

日本商品展開展首日，現場擠滿嚐鮮與採購人潮，人氣爆棚。記者宋健生／攝影
日本商品展開展首日，現場擠滿嚐鮮與採購人潮，人氣爆棚。記者宋健生／攝影

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