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國慶離島疏運提供1318架次 澎金馬管制航線供9.4萬座位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部次長林國顯（左二）今下午前往松山機場視察國慶疏運情況。圖／交通部民航局提供
交通部次長林國顯（左二）今下午前往松山機場視察國慶疏運情況。圖／交通部民航局提供

明天開始國慶3天連假，預估搭機返鄉或出遊人潮將增加，加上連假期間航班恐受天候影響異動，交通部次長林國顯今前往松山機場關心疏運狀況，要求民航局提前準備多項應變措施；民航局長何淑萍表示，因應連假疏運需求已提前協調業者增班，今起至12日，國內航線提供1318架次、10.1萬個座位。

交通部次長林國顯今下午由民航局長何淑萍、交通部航政司長韓振華、台北航空站主任鄭堅中陪同，視察松山機場國慶連假疏運狀況。

林國顯表示，本次連假有3天，旅客搭機返鄉或出遊人潮將增加，連假期間航班仍可能因天候影響異動，民航局已提前準備多項應變措施，並請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，以確保旅客順利返鄉或出遊，今日整體疏運狀況良好。

林國顯提醒，民航局及松山機場應密切注意天候狀況，並加強宣導行動電源與鋰電池攜帶規定，確保飛行安全與疏運順暢。

民航局長何淑萍表示，為應對連假疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，今天起至10月12日，國內航線預計將提供約1318架次、10.1萬個座位，其中澎湖、金門、馬祖三處離島管制航線共計提供1128架次、9.4萬個座位，盼能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

民航局提醒，旅客購買加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制的機票，航空公司將實施「退票費用分級制」，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班容易受到天候影響而有異動，建議旅客留意天候狀況，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，以確保行程順利。

交通部次長林國顯（左二）今下午前往松山機場視察國慶疏運情況。圖／交通部民航局提供
交通部次長林國顯（左二）今下午前往松山機場視察國慶疏運情況。圖／交通部民航局提供

國慶 航線 離島

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