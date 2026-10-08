國慶連假前1日車潮漸湧出！明天南下交通量多1.3倍 國5這時間走最順

今天是國慶連假前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道多處路段已出現車多情況，預估明天國慶連假首日的交通量將提升至平日的1.2倍，其中南下交通量增至平日的1.3倍，10處地雷路段需留意，屆時將實施匝道封閉、單一費率等疏導措施。

交通部高公局表示，今天是國慶日連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包含國1南向汐止系統至圓山、桃園至中壢轉接道；高架汐止端至環北；國3南向新店至土城；國5北向頭城至坪林。截至下午5時，國道交通量為70.8百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里。

高公局說，明天為國慶連假首日，預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均 (93百萬車公里)的1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

相關疏導措施包含0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統。

北向部分有圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。